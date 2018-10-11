В Краснодаре прошла Европейская школа торакальной хирургии

Четвертого — пятого октября в НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского работала VII Европейская школа торакальной хирургии.

Двухдневный научный форум объединил специалистов из лучших медицинских центров Европы, России и стран СНГ. Это известные французские и швейцарские хирурги Жильбер Массард (Франция), Дидьер Лардиноа (Швейцария), Михаэль Мюллер (Австрия), Тамас Молнар (Венгрия) и другие. Краевую клинику посетил президент Российской ассоциации торакальных хирургов Петр Яблонский. Среди докладчиков выдающиеся отечественные врачи Дмитрий Гиллер, Кирилл Жестков, Алексей Печетов, Владимир Паршин, Евгений Имянитов.

Послушать лекции светил мировой медицины и познакомиться с их мастерством на практике приехало 250 специалистов: торакальные хирурги, пульмонологи, онкологи, анестезиологи, терапевты и многие другие. С приветственным словом к ним обратился главный торакальный хирург Краснодарского края, главный врач НИИ — ККБ №1, профессор, академик РАН Владимир Порханов. Он отметил, что за пятнадцать лет кубанские торакальные хирурги провели более 36 тысяч хирургических вмешательств с использованием достижений современной медицинской науки и техники. Количество ежегодно выполняемых операций по сравнению с 2003 годом выросло в десять раз.

Пятнадцать процентов от всех операций на легких в РФ проводятся в ЦГХ НИИ — ККБ №1. Активно используются реконструктивно-пластические операции на органах грудной клетки. Широко внедрена малоинвазивная хирургия: видеоторакоскопическая декортикация легкого, пластика дефектов культи бронха, видеоторакоскопическая экстирпация пищевода, лапароскопическая оментопластика. Внедрение этих методик позволило в два раза сократить пребывание пациентов с легочными заболеваниями в стационаре. Краевая клиника имени профессора С. В. Очаповского неоднократно совершала настоящие прорывы в области новейших медицинских технологий.

Затем участники обменялись мнениями о главных направлениях развития диагностики и лечения органов грудной клетки, в том числе о возможностях малоинвазивной хирургии. Затем в анатомическом театре клиники состоялся кадаверный мастер-класс. Врачам продемонстрировали технологии лечения травмы сердца и магистральных сосудов, а также рака верхушки легких.

Во второй день специалисты обсудили вопросы хирургии трахеи, различных травм грудной клетки, инновационные подходы для восстановления и протезирования грудины, «клеточную» терапию и многое другое.

Конференция проходила под патронажем Европейского общества торакальных хирургов, Ассоциации кардиоторакальных хирургов, трансплантологов и специалистов регенеративной медицины, Министерства здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ «НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского» и Кубанского государственного медицинского университета.