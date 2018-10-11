Несомненной королевой осенних овощей является тыква. Этот овощ содержит много клетчатки, богат витаминами C, A, K, фолиевой кислотой, калием.

Тыква часто назначается врачами для диеты людям, страдающим диабетом, подагрой, атеросклерозом. Этот овощ позволяет наладить обменные процессы, является мочегонным средством, способен вывести «плохой» холестерин и помочь избавиться от лишнего веса.

Диетологи рекомендуют употреблять тыкву в сыром протертом виде вместе с сухофруктами или орехами. Можно смешать протертую тыкву с протертым яблоком и морковью. Но следует помнить, что людям, имеющим в анамнезе заболевания ЖКТ, не стоит употреблять овощи в сыром виде. В этом случае можно приготовить оладьи, тыквенный суп, запечь тыкву или просто потушить ее кусочками. В целом разнообразие блюд из тыквы поражает воображение. Кстати, цельная тыква (то есть не разрезанная на доли) хранится довольно долго без особых условий.