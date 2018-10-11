Выбираю экологический туризм

Знаю многих людей, увлекающихся туризмом. Помню, в детстве заглядывался на бредущих по полевой или лесной дороге растянувшихся цепочкой туристов, нагруженных до предела спальными мешками, рюкзаками с продуктами: консервами, галетами, сухарями, сменой одежды, носков на случай дождя и много еще чем. Однажды поинтересовался, сколько килограммов они несут на себе. Оказалось, до 40—45 кг. И что странно: ни один не выглядел хмуро и разочарованно. В чем же был секрет? Ответила худенькая девчушка, которая, казалось, должна была переломиться как прутик под непосильной ношей. А с нею тяжесть — как с гуся вода.

— Не смотри, что я кажусь хрупкой. Я сильная. Хожу в туристические походы с пятого класса. Сначала родители ругались, не пускали. Говорили: туризм не для тебя. А потом смирились. А что касается «зачем такой труд»?

Я как охотник, который, намаявшись, смертельно устав и кое-как добравшись домой, говорит: «Ну, всё, больше на охоту ни ногой!» И искренне верит, что так и будет. Но вот приходит пятница — и он, отдохнувший за неделю, забывает про все тяготы и риски такой ненадежной деятельности, как охота, и опять начинает готовить снаряжение. Вот так и я. Я охотник. Охочусь за красотой. Гор, рек, леса, цветов. Моя страсть — экологический туризм. Конечно, тащить на себе тяжелый груз непросто. Но это учит терпению, преодолению себя, выдержке, умению поставить цель и во что бы то ни стало добиться ее.

Я сам с детства пристрастился к туристическим походам. И знаю, что главное во всём этом все-таки природа. Когда мы, сбросив свой груз, наконец останавливаемся в горах, у чистого как слеза ребенка ручья, бьющего из расщелины скалы или из земли и ты, утомленный, припадешь к нему горячими губами, сделаешь первый глоток, у тебя будет непередаваемое ощущение, что ты ничего лучше, слаще, вкусней этой воды не пробовал и никогда не попробуешь. А рядом не знающий топора буковый лес, где каждое гигантское дерево, кажется, подпирает облака или само небо. А ты рядом с ним или вековым дубом, широко раскинувшим крону, словно руки, готовым обнять тебя, а ты муравей рядом с этими исполинами. Но это не мешает осознавать, что и ты, и дуб, и бук, и крохотная ромашка на склоне горы едины.

Деревья как люди

Вы не часть — вы сама природа во всём ее разнообразии и единстве противоположностей. Ради этого стоит нести на себе тяжелый груз, чтобы понять нечто очень важное, что надо беречь природу. Без нее мы ничто.

А как передать ощущение, когда вы все вместе соберете валежник, разожжете костер, повесите на палке котелок в ожидании, когда в нем забулькает, родится кипяток и вы начнете чудодействовать разливать его по кружкам, словно разливать свою любовь ко всем оказавшимся рядом с тобой в походе еще вчера незнакомым людям, а сейчас таким близким, словно они часть тебя. А ты — часть их. Ах, если бы эти чувства были у всех людей земли и мы были одно целое, неделимое на нации, культуры, обычаи. Все мы — земляне. И это делает нас родными и близкими.

Что еще важное родит экологический туризм? Когда ты сидишь у костра, ты начинаешь ценить всё тебя окружающее. Каждую мелочь. Огонь в костре, ночную бабочку, зарево медленно выплывающей из-за гор луны, лопотанье ручья, как лепет неразумного еще дитяти. Всё-всё оказывается важным в этом мире. Нет ничего второстепенного. И всё это надо сберечь в себе и других.

А сколько еще чудес откроется в трех- или пятидневном походе! Вот вы подошли к границе, где кончается лес и начинаются альпийские луга. А рядом высятся скалы. И на них мужественно карабкаются сосны. Внизу, у подошвы скал, они ровные, как струна. Красивые и величавые. А те, что карабкаются на скалы вопреки здравому смыслу, корявые, изогнутые под нещадными ветрами, вечно на скудном пайке — откуда в расщелинах взяться земле и воде, которая в лучшем случае во время дождя скатывается вниз, туда, где беспечно растут другие сородичи скальных сосен. Они похожи на людей, которые не ищут удобств жизни, а предпочитают риск, вечный поиск там, где до них никто не искал или побоялся сложностей.

Такие сосны, карабкающиеся на скалы, битые ветрами, сжигаемые морозами и все-таки выживающие наперекор суровой действительности, мне гораздо дороже не знающих проблем сосен-красоток у подножия скал. Деревья как люди. Одни ищут удобств, другие — настоящей жизни со всеми ее проблемами, утратами и обретениями. Такие люди, как Валерий Иванович Човган, много лет возглавлявший СХП «Советское», что в Ейском районе, и вырастивший за сорок лет чудо-лес на неудобьях степи. Его считали чудаком, считали, что в подверженной частым засухам степи никогда не вырастить деревьев. А он вырастил вопреки скептикам зеленое чудо. Десятки тысяч деревьев разных пород. Оставил бесценное наследство детям и внукам. Побольше бы таких чудаков, которые после себя оставляют долгую память. Сейчас Валерий Иванович на заслуженном отдыхе. Он много сделал для развития хозяйства СХП «Советское». Но, если сегодня спросить Валерия Ивановича, что он считает самым важным сделанным в жизни, он ответит: «Выращенный мною лес».

В жизни, наверное, всегда так: кто-то рубит, а кто-то сеет. Валерий Иванович из породы сеятелей. Я думаю, если бы каждый руководитель аграрных хозяйств на Кубани взял пример с Валерия Ивановича и заложил зеленый пояс вокруг своего хозяйства, вся степная Кубань, страдающая от безлесья, сегодня была бы огромным садом. Гляди, и умерились бы суховеи, ослабли морозы. Таково свойство леса.

Необыкновенное в обыкновенном

Эта тенденция — проводить отпуск не в шумных городах с массой разнообразных музеев и театральных зрелищ, выставок, древних памятников архитектуры, а на природе проявилась впервые во второй половине ХХ века как протест против стремительной урбанизации и индустриализации. Человек вдруг почувствовал желание оказаться на природе. Походить по неведомым дорожкам, увидеть невиданных зверей, вдохнуть запах травы, мокрой от росы, заметить на речном берегу след куницы или енота и почувствовать себя счастливым, словно в детстве. Увидеть необыкновенное в обыкновенном.

Экологический туризм набирает силу и в России. Так и должно быть. Ведь наша страна самая большая в мире и кому, как не ей, подавать пример в массовом характере экологического туризма. Возможности просто невероятные: от гейзеров Камчатки и хода лососевых на нерест в реки полуострова, где медведи совершенно не пугаются людей и занимаются рыбалкой. Только, в отличие от людей, берут ровно столько, сколько им нужно для пропитания. А что стоит увидеть россыпи самоцветов на острове Беринга! Бери, сколько хочешь, но, конечно, лучше не брать, а любоваться игрой цвета уникальных камней на речном дне, усеянном агатами и халцедонами, а в Северном Ледовитом океане, на острове Врангеля, увидеть родильный дом белых медведей.

Велика и обильна красотами земля русская. А главное — природным разнообразием. Увидеть каменные столбы на Енисее, могучий бег Лены, цветущие лотосы в дельте Волги... Перечислять можно бесконечно. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на встрече с Путиным, обсудив вопросы недропользования и экотуризма, посоветовал президенту Владимиру Путину посетить архипелаг Франца-Иосифа, Байкальский заповедник или плато Путорана, чтобы привлечь внимание людей к красотам страны. Он мог бы с тем же успехом предложить президенту посетить Алтай или Беловодье, заповедный край, где, по мнению пророков, находится заповедная страна счастья — Шамбала, которую пытался отыскать Рерих. Бесконечными возможностями экологического туризма обладает Краснодарский край. Здесь могут сказать: зачем лететь десять часов на Камчатку, чтобы посмотреть грязевые вулканы? Вот они, на Кубани, в Темрюкском районе, выдают на гора тысячелетия таинственную жидкую массу из глубин недр. Кстати, многие из них обладают лечебными свойствами и здесь приятное можно совместить с полезным.

Многие туристы, массами приезжающие к теплым морям Кубани — Черному и Азовскому, упускают уникальную возможность познакомиться с другими красотами края. А их здесь непочатый край. Возьмем туже Гуамку. Редкий природный уголок Кубани, где неуемная река за миллионы лет прорезала глубокое редкой красоты ущелье, увенчанное лесами на вершинах скал, между которыми можно разглядеть только уголки синего неба, а ночью в прозрачном небе — мириады сверкающих звезд под немолчный говор реки.

В Гуамку уже сегодня приезжают тысячи туристов, жаждущих насладиться горными красотами и тишиной. К тому же к радости любителей рыбалки их ждет увлекательная охота со спиннингом за красавицей здешних рек и ручьев быстрой как молния форелью, а любители « третьей охоты» при желании всегда могут отправиться в лес, где их ждут россыпи грибов: от белых, осиновиков, лисичек и до опят. Сюда из районного центра Апшеронска бегает туристический поездок. К сожалению, дорога обрывается у моста, давно ставшего жертвой стихии. И люди никак не соберутся починить мост, чтобы можно было продолжить путешествие в незабываемый по красоте поселок Мезмай среди цветущих ромашковых полян.

Да, скажут знающие люди, моста нет. Но в поселок можно без труда добраться на автомобиле от станицы Нижегородской. От станицы до поселка около двадцати километров. Еще недавно преодоление этих двух десятков километров было сплошной мукой из-за разбитой горной дороги. Но и тогда сюда, не страшась трудностей пути, приезжали со всей страны художники, поэты, ученые. Их влекли и влекут сюда редкие красоты природы. Вы долго поднимаетесь на крутой горный хребет и, когда наконец подниметесь на него и увидите панораму гор, долин и лежащий далеко внизу, на ладонях гор, поселок, тонущий в садах, ваше сердце навсегда будет отдано этому уголку природы.

Не так давно дорогу коренным образом отремонтировали, правильнее сказать, проложили заново, и теперь путешественники могут из окон автобуса или легковой машины любоваться открывающимся каждую минуту за новым поворотом видами гор, невероятных в своей первозданной красоте. Вы буквально окунетесь в море запахов альпийских цветов, которые пахнут гораздо сильнее, чем степные или где-нибудь в городе на клумбе.

От поселка Мезмай всего шесть километров лесной дороги, по которой в настоящее время проходят только вездеходы типа «Урала», а вы при желании можете пройти их пешком, чтобы выйти к бывшему поселку лесорубов Камышанова Поляна, где расположена учебная база Кубанского государственного университета, где студенты проходят летнюю практику и знакомятся с реликтами природы, учатся ее пониманию и сбережению.

Я побывал здесь треть века назад. Тогда здесь жителей было три человека. Хранитель базы, молодой человек с дипломом университета. Пожилой травник, изучивший медицинские учебники и вылечившийся от неизлечимой болезни, как поставили диагноз врачи. Травник выращивал редкие лечебные травы, врачевал знакомых, обменивался семенами и опытом с такими же, как он, травниками с полмира и совершенно был счастлив. Жил в полном согласии с собой и окружающей природой. Он показал мне коз, известных строптивостью своего характера и смирно стоящих в очереди (да-да, в очереди!), чтобы напиться березовым соком, обильно струящимся из просверленного отверстия березы травником.

А еще здесь жила древняя живописная старуха — художница, забывшая о времени, в каком веке она живет, небрежно одетая, с обильно падающими на плечи седыми волосами, сбежавшая в Камышанову Поляну из шумного, одетого в камень Ростова-на-Дону и здесь нашедшая всё, что ей нужно было для творчества. Художница с выпачканными землей руками перебирала картофель, готовясь к весенней посадке огородика, и нисколько не заботилась о том, как она выглядела. Здесь же, у стен, рядом с картофелем, стояли ее полотна, которые она нисколько не боялась испачкать и на которых рдели гроздьями ягоды рябины, сверкали белоснежным сахаром вершины гор, пел в зарослях цветущего шиповника ручей и козы пили березовый сок среди первозданной весенней зелени.

Так вот, если бы строители продолжили дорогу от Мезмая до асфальтового шоссе, ведущего в Кавказский биосферный заповедник, то для кубанцев путь к красотам заповедника, крупнейшего в Европе, сократился бы на десятки километров. В планах строительство этой дороги давно есть. Хорошо бы наконец этот план осуществить. Ведь самый яркий и эффективный способ привлечения внимания к экологическому туризму, к нашим природным красотам — это поддержка государства. Прокладка дороги от Мезмая до шоссе, ведущего в Кавказский биосферный заповедник, а это, напомню, около шести километров, было бы очень заметным вкладом в развитие экологического туризма в нашем крае, на наших особо охраняемых территориях.

Президент страны поддерживает экологический туризм собственным примером. Мы знаем, какое деятельное участие он принимал в программе спасения уссурийского тигра. Посещал Сибирь. А в эти дни побывал на краткосрочном отдыхе в горах Тувы. Владимир Владимирович открывал зимние Олимпийские игры-2014 в Красной Поляне. Почему бы не помечтать: было бы здорово, если бы глава государства проехал по дороге Краснодар — Апшеронск — Мезмай — Кавказский биосферный заповедник. Зная пристальный интерес Путина к заповедникам, которых в России более двухсот, а в последнее время к ним прибавилось еще семь, президент мог бы привлечь особое внимание экологических туристов к красотам горной Кубани и Кавказского биосферного заповедника своим личным примером.

Виктор БОГДАНОВ