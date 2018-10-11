Выставка Михаила Ларионова в Третьяковке

Третьяковская галерея открыла крупную ретроспективную выставку одного из основоположников русского авангарда Михаила Федоровича Ларионова (1881—1964). Из фондов Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко в состав выставки вошло произведение «Деревенские купальщицы».

Наделенный мощным живописным даром и талантом экспериментатора, с самого начала своей деятельности Ларионов оказал огромное влияние на становление и развитие нового искусства ХХ столетия. В его творчестве отразились основные направления начала века: кубизм, примитивизм, футуризм. Произведения художника в стиле примитивизма стали воплощением национального варианта авангарда. Ларионов стоял у истоков абстрактного искусства в России.

Выставка продлится по 20 января 2019 года.