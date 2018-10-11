На Юге и Северном Кавказе за полгода около 600 млн раз расплатились банковскими картами

Жители и гости Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в первом полугодии текущего года оплатили банковскими картами товаров и услуг на общую сумму более 560 млрд руб., что на 34% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество таких операций выросло на 39% и составило около 600 млн транзакций. Их доля от общего числа операций по платежным картам достигла 71%, увеличившись на 7 п.п. Чаще всего картами расплачиваются в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях – где доля безналичных оплат в общем количестве операций по картам уже приближается к 80%. По данным на 1 июля текущего года количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг в ЮФО и СКФО, составило более 280 тыс. устройств, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Чеченской Республике, а также Республиках Крым, Дагестан и Ингушетия, где рост составил более 50%. Вместе с тем, порядка 80% POS-терминалов сосредоточено в таких регионах, как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области. «Инфраструктура по приему платежных карт в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжает активно развиваться, опережая по темпам роста среднероссийские показатели. Причинами тому являются значительный потенциал регионов двух округов по расширению инфраструктуры по приему платежных карт, а также результативное взаимодействие мегарегулятора с администрациями регионов различных уровней и банковским сектором», – прокомментировал Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России. Всего по данным на 1 июля текущего года в ЮФО и СКФО было выпущено свыше 31 млн платежных карт. Больше всего их эмитировано в Краснодарском крае и Ростовской области – 28,3% и 20,5% от общего количества карт, выданных в двух округах, соответственно. Так, на каждого жителя Краснодарского края приходится 1,6 карты, на каждого жителя Ростовской области – 1,5 карты.