Людей связующая нить

В череде праздничных дат 9 октября для работников почты — день особый, когда они отмечают свой профессиональный праздник.

Всемирный день почты входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно 9 октября в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз, одной из 22 стран-основателей стала и Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран, и Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации союза. Международная почта говорит на 6800 языках, почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира — от тихоокеанских островов до Северного полюса.

Почта России сегодня — это федеральный почтовый оператор, который входит в перечень стратегических предприятий нашей страны. Она обладает самой крупной федеральной сетью в стране — порядка 42 тысяч почтовых отделений, объединяет один из самых больших трудовых коллективов России — около 350 тысяч почтовых работников.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об акционировании Почты России, и до 1 октября 2019 года она станет непубличным акционерным обществом, 100 процентов акций которого будут принадлежать государству.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов, обрабатывает порядка 365 посылок, обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется миллиард экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем пенсий, платежей и переводов, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей.

Времена меняются, совершенствуются возможности почтовой связи, но по-прежнему труд, знания и опыт работников почтовой службы востребованы обществом. Осваивая новые методы работы, почтовики нашего края не теряют главного — постоянной связи с рядовыми потребителями.

В отрасли работают удивительные люди: глубоко преданные своему делу, трудолюбивые, ответственные, деловые, оперативные. А поскольку профессия работника почтовой связи традиционно женская, то еще и красивые, улыбчивые, добрые и отзывчивые. Такие, как Светлана Анатольевна Габдугалиева, которая долгие годы трудится в Краснодарском почтовом отделении связи №7. В двадцать лет она связала свою жизнь с почтовым делом, и все эти годы ничуть не жалеет об этом, вкладывая в работу всю душу.

ОПС №7 насчитывает 15 человек, и среди своих работников Светлана Анатольевна пользуется уважением, ее ценят за профессионализм и доброе отношение к людям. Это отделение почтовой службы обслуживает и редакцию нашей газеты «Кубань сегодня», доставляя документацию всегда добросовестно и в срок.

Коллеги поздравляют Светлану Анатольевну со Всемирным днем почты и с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. Присоединяется к этим поздравлениям и коллектив нашей редакции, желая юбиляру дальнейших успехов в ее нелегком, но так необходимом людям труде.