〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Примите участие в онлайн-опросе по оценке работы по противодействию коррупции в налоговых органах!

Пятница, 12 октября 2018 08:19
Оцените материал
(0 голосов)
Примите участие в онлайн-опросе по оценке работы по противодействию коррупции в налоговых органах!

На интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Противодействие коррупции», будет осуществляться онлайн-опрос «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Любой желающий может оценить уровень работы, проводимой налоговыми органами Кубани в сфере профилактики коррупционных правонарушений, по трем критериям: высокий, средний, низкий уровень.

Мнение и голос каждого гражданина имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению возникновения коррупционных проявлений со стороны сотрудников налоговых органов края.

Напоминаем, что в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю круглосуточно функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции + 7 (861) 262-62-29.

Помимо этого оставить свой отзыв о деятельности налоговых органов края и предложения по совершенствованию их работы по вопросам профилактики коррупционных правонарушений вы можете при помощи сервиса «Обратиться в ФНС России».

Все ваши сообщения будут рассмотрены, по всем фактам будут приняты меры реагирования.

Управление благодарит всех участников анкетирования, поскольку такая оценка помогает работникам налоговых органов решать вопросы противодействия коррупции.

Прочитано 26 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Людей связующая нить Это должен знать каждый »
Наверх