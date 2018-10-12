Примите участие в онлайн-опросе по оценке работы по противодействию коррупции в налоговых органах!

На интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Противодействие коррупции», будет осуществляться онлайн-опрос «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Любой желающий может оценить уровень работы, проводимой налоговыми органами Кубани в сфере профилактики коррупционных правонарушений, по трем критериям: высокий, средний, низкий уровень.

Мнение и голос каждого гражданина имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению возникновения коррупционных проявлений со стороны сотрудников налоговых органов края.

Напоминаем, что в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю круглосуточно функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции + 7 (861) 262-62-29.

Помимо этого оставить свой отзыв о деятельности налоговых органов края и предложения по совершенствованию их работы по вопросам профилактики коррупционных правонарушений вы можете при помощи сервиса «Обратиться в ФНС России».

Все ваши сообщения будут рассмотрены, по всем фактам будут приняты меры реагирования.

Управление благодарит всех участников анкетирования, поскольку такая оценка помогает работникам налоговых органов решать вопросы противодействия коррупции.