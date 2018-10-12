Это должен знать каждый

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств.

Государственный пожарный надзор города Краснодара предупреждает:

— недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

— при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

— запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;

— нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

— категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

— в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора немедленно его обесточьте.

При использовании электроприборов и отопительных печей ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности.