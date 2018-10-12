Предложения «Золотой осени»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в двадцатой агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась в Москве в выставочном павильоне ВДНХ. «Золотая осень» — главный агрофорум страны и одно из самых заметных отраслевых событий в Европе, которое объединяет в себе выставку достижений отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения актуальных проблем отрасли.

В составе делегации Кубани вице-губернатор Андрей Коробка, руководители краевого Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, главы районов, представители научных учреждений и сельхозпредприятий края.

Стенд региона в этом году разместится на площади 120 квадратных метров. На нем будет представлена продукция порядка тридцати ведущих производителей Краснодарского края, в том числе фирма «Калория», «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Техада», «Бондюэль-Кубань», ООО «АФГ Националь», ООО «Южные земли», ООО «Объединение Краснодарский чай», Агрохолдинг «Кубань», Крахмальный завод «Гулькевичский».

Важная составляющая отрасли

В ходе выставки «Золотая осень» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил Дмитрию Медведеву проект селекционно-генетического центра.

Во время общения с премьер-министром глава региона отметил, что Краснодарский край — один из крупнейших производителей животноводческой продукции в стране. Регион занимает второе место в России по производству молока и лидирует по переработке молочной продукции.

— В то же время перерабатывающие предприятия края загружены наполовину. Сегодня наша стратегическая задача — это дальнейшее развитие животноводства, увеличение того самого молочного поголовья, которое и даст недостающие 50 процентов молока перерабатывающему комплексу. А для этого необходимо развивать животноводческую селекцию,— сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, край испытывает дефицит поголовья крупного рогатого скота, особенно высокопродуктивных пород. Так, за последние десть лет из сорока тысяч приобретенных коров тридцать тысяч голов — импортные.

— Если мы говорим об изменении ситуации, то в первую очередь должны развивать животноводческую селекцию. Сегодня краю необходим свой селекционный центр,— подчеркнул глава региона.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу Вениамина Кондратьева.

— Готовьте предложение, селекция — это, безусловно, важнейшая составляющая животноводческой отрасли,— заключил председатель правительства РФ.

Стоимость проекта селекционного центра — порядка 1,7 миллиарда рублей. Создание центра позволит существенно снизить зависимость от импорта, нарастить объемы производства молока и уже к 2030 году выйти на производство 2 миллионов тонн молока в год, это почти в два раза больше нынешнего уровня.

И будет сад

В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и председатель совета директоров ООО «Южные земли» Дмитрий Аржанов подписали соглашение, в рамках которого в крае заложат 3,5 тысячи гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа.

При кредитной поддержке банка до 2025 года планируется заложить более 3,5 тысячи гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа и построить несколько современных плодохранилищ.

Проектная урожайность сада составит 60—65 тонн яблок с гектара. Храниться продукция будет в современных складских комплексах общей мощностью 250 тысяч тонн, что позволит реализовывать ее практически круглый год. До конца 2020 года предприятие завершит закладку сада с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах Краснодарского края на площади более 1,7 тысячи гектаров.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе церемонии подписания соглашения, проект по закладке садов направлен на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

— Использование современных технологий позволит получить продукцию высокого качества, которая в ближайшее время должна появиться на прилавках магазинов. Кубань уже выращивает практически половину всех яблок в России, но наша задача — значительно нарастить объемы производства. И ставку в этом процессе мы делаем именно на сады интенсивного типа,— акцентировал глава Кубани. — Это не только увеличение объемов продукции, но и дополнительные рабочие места в сельской местности. Поэтому сегодняшнее соглашение — еще один шаг в развитии жизни на селе. В этих вопросах Россельхозбанк всегда был и остается надежным партнером Краснодарского края.

Борис Листов в свою очередь отметил, что банк уделяет особое внимание кредитной поддержке предприятий, применяющих инновационные технологии.

— Это долгосрочный и масштабный проект, который требует значительных инвестиций. Его запуск обеспечит отечественными яблоками высшего качества не только жителей Краснодарского края, но и всю Россию,— сказал председатель правления банка.

Как заметил Дмитрий Аржанов, ООО «Южные земли» с 2015 года специализируется на суперинтенсивном садоводстве на Кубани. За это время заложены сады на площади 700 гектаров, построено современное фруктохранилище и питомник. В этом году урожай яблок составил порядка 10 тысяч тонн — в планах следующего года собрать вдвое больше.

— Благодарю Россельхозбанки администрацию края за поддержку проекта. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие будет столь же продуктивным и придаст мощный импульс развитию плодоводства в России,— заявил председатель совета директоров ООО «Южные земли».

Краснодарский край — стратегический партнер РСХБ и ключевой аграрный регион страны. С начала работы в крае РСХБ вложил в его экономику 545 млрд рублей, в том числе в АПК — свыше 390 млрд рублей. Кредитный портфель Краснодарского филиала РСХБ на 1 октября 2018 года превысил 134 млрд рублей.