Количество обращений снизилось

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание, на котором подвели первые итоги применения закона о наделении органов местного самоуправления полномочиями государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.

В мероприятии приняли участие руководитель Государственной жилищной инспекции края Диана Трушкова, главы муниципальных образований и их заместители.

— Актуальность этого нормативного акта была продиктована жизнью и объективной необходимостью. Мы получали жалобы от жителей по вопросам, связанным с управлением многоквартирными домами. Речь шла о неудовлетворительной работе по обслуживанию жилищного фонда, низком качестве предоставления коммунальных услуг и их завышенной стоимости,— подчеркнул Андрей Алексеенко, отметив, что принятый закон новый для региона. Нормативный акт наделил правом контрольно-надзорной деятельности девять муниципалитетов края: Анапу, Армавир, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи, а также Ейский, Крымский, Туапсинский районы.

Как доложила Диана Трушкова, за девять месяцев реализации закона на Кубани уже на шесть процентов снизилось количество обращений граждан в краевую госжилинспекцию.

— Если в 2017 году за девять месяцев поступило более 24 тысяч жалоб, то в 2018 году за аналогичный период было направлено уже порядка 22,9 тысячи обращений,— уточнила руководитель ведомства.

Она также добавила, что в прошлом году инспекцией было проведено более двух тысяч плановых и внеплановых проверок. В этом году совместно с органами местного самоуправления их количество увеличилось в два раза.

— В связи с тем, что значительную часть проверок по обращениям граждан на этих территориях теперь осуществляют органы местного самоуправления, у специалистов инспекции появилась возможность проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в жилищной сфере,— добавила Диана Трушкова.

Вместе с тем, по ее словам, не все муниципальные образования ответственно подходят к рассмотрению обращений и подготовке ответов. Наименее дисциплинированные по этому показателю — администрация Сочи и Геленджика. Кроме того, в некоторых районах практически не проводятся проверки, чиновники ограничиваются разъяснениями и отписками. Например, в Сочи было проведено всего восемь проверок — это один процент от количества поступивших обращений, в Геленджике — шесть, что составило 2,5 процента, в Анапе — 18 проверок и 2 процента соответственно.

— Главам муниципалитетов необходимо усилить работу по реализации закона и выйти на плановый показатель: рассматривать не менее 15 процентов обращений в ходе проведения контрольных мероприятий. Прошу серьезно отнестись к этой работе,— акцентировал Андрей Алексеенко.