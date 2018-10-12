В крае создана Восточная экономическая зона

В Армавире в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии десяти муниципальных образований. В мероприятии принял участие министр экономики края Александр Руппель.

Восточная экономическая зона — это территория с высоким промышленным, транспортным и инновационным потенциалом. Характеризуется наличием благоприятных условий для развития человеческого капитала и производством конкурентоспособных товаров и услуг. Здесь расположены важные предприятия в сфере промышленности, переработки и сельского хозяйства.

— Сегодня нужно сосредоточиться на проработке тех приоритетных проектов, которые будут реализованы в муниципалитетах. Особое внимание необходимо уделить развитию инфраструктуры,— отметил министр экономики Кубани. — От вашей экономической зоны мы уже получили пул проектов, но над нами еще предстоит поработать. В ближайшее время главы представят проекты, которые мы в первую очередь отберем для реализации. Они получат краевое финансирование и будут на приоритетной основе включены в государственную программу Краснодарского края.

Свои подписи под соглашением поставили главы десяти муниципальных образований: Успенского, Кавказского, Курганинского, Гулькевичского, Новокубанского, Новопокровского, Тихорецкого, Тбилисского, Белоглинского районов и города Армавира. Одновременно создан Совет муниципальных образований Восточной экономической зоны, который возглавил глава Армавира Андрей Харченко.

Согласно Стратегии социально-экономического развития «Кубань-2030» в регионе создается семь экономических зон: Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Предгорная, а также Сочинская и Краснодарская агломерации. Объединение территорий в единое экономическое пространство позволит муниципалитетам принимать участие в реализации совместных проектов. В том числе участвовать в федеральных и региональных программах развития.