Кубанское — значит качественное

В Краснодаре началась оценка продукции организаций и индивидуальных предпринимателей, которые подали 159 заявок на участие в конкурсе в области качества «Сделано на Кубани».

— По результатам экспертизы товаров, представленных на конкурс в области качества «Сделано на Кубани», будут подготовлены соответствующие документы и переданы конкурсной комиссии для подведения итогов. Заседания состоятся с 15 по 31 октября,— рассказал руководитель Департамента потребительской сферы и регулирование рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Специалистам предстоит оценить группу продовольственных товаров: молочную, мясную продукцию, хлебобулочные, колбасные изделия, чай, соки, а также алкоголь. Эксперты обратят внимание на внешний вид, консистенцию, вкус, запах, соответствие маркировки предъявляемым требованиям, а также проверят представленные участниками документы на товар.

В пятницу, 12 октября, состоится оценка непродовольственных товаров и товаров производственно-технического назначения: одежды, мебели, посуды и другого. Эксперты проверят наличие подтверждения соответствия, в том числе сертификацию, обязательное декларирование, изучат документы, подтверждающие качество товара, динамику объемов производства и продаж, а также сведения об основных поставщиках, количестве сырья и месте его производства, материалах, комплектующих и прочее.

В состав комиссии вошли специалисты регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, Департамента промышленной политики Кубани, специалисты Управления Федеральной службы Роспотребнадзора, эксперты в области подтверждения соответствия продукции.

Церемония награждения победителей второго конкурса в области качества «Сделано на Кубани» пройдет в ноябре 2018 года.