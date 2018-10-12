Доступный спорт для сельских жителей

Под председательством вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды в режиме видеоселектора состоялось совещание, на котором обсудили темпы строительства спортивных объектов.

В мероприятии приняли участие представители краевого Министерства спорта, Министерства финансов, Департамента строительства, а в студиях — заместители глав муниципалитетов, курирующие спорт и строительство.

В Краснодарском крае с 2006 года построено уже более шестисот спортивных сооружений, которые стали настоящими центрами спортивной жизни Кубани. Ежегодно, благодаря краевым программам, в муниципальных образованиях возводятся новые многофункциональные спортивные площадки и малобюджетные спортивные залы шаговой доступности.

Открывая совещание, Николай Долуда отметил, что, выполняя поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, муниципальные образования проделали значительную работу по строительству новых спортивных объектов, однако есть и отстающие районы.

Так, в 2018 году были выделены средства на строительство десяти новых многофункциональных спортивно-игровых площадок. На сегодняшний день завершено строительство площадок только в двух районах и в трех муниципальных образованиях строительство находится в стадии завершения. Отстает Белоглинский район, который уже второй год не может завершить строительство спортивной площадки. Такое отношение к строительству вице-губернатор считает совершенно недопустимым, ведь средства на это были выделены в полном объеме.

— Так работать нельзя! Необходимо строго соблюдать финансовую дисциплину. Все средства краевого бюджета должны быть освоены до конца 2018 года, а объекты сданы в эксплуатацию,— акцентировал Николай Долуда. — Иначе в 2019 году районы, которые не успевают освоить региональные средства, будут достраивать спортивные объекты за свой счет.

В следующем году за счет краевого бюджета планируется построить еще десять площадок. По поручению главы региона средства краевого бюджета в сумме 349,3 миллиона рублей в полном объеме были распределены на строительство двадцати новых малобюджетных спортивных комплексов.

Из двадцати комплексов шесть уже завершены и торжественно открыты в Тимашевском, Крымском, Успенском, Кавказском, Новокубанском районах и Армавире. На сегодняшний день завершается строительство спортивного комплекса в Славянском районе, еще в шести муниципальных образованиях строительство спортивных объектов находится в средней и высокой степени готовности. Не торопятся использовать выделенные деньги на строительство малобюджетных спортивных комплексов в Ейском, Апшеронском, Усть-Лабинском, Белоглинском районах.

— Мы говорили неоднократно, насколько это важно, чтобы в крупных станицах был хотя бы один спортивных комплекс. Самое главное — деньги на малобюджетные комплексы выделены, а из-за нерасторопности некоторых муниципалитетов мы не можем двигаться вперед,— обратился к участникам селектора Николай Долуда.

В ходе совещания причиной отставания строительства в ряде районов названа также ошибка проектирования малобюджетных спортивных комплексов, которую допустил разработчик проектов — МУП «Отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования Новокубанский район».

— Такой непрофессионализм совершенно недопустим,— считает вице-губернатор. — Эта организация только в 2018 году была разработчиком проектов спортивных комплексов для семи муниципальных образований. В результате у трех районов возникли проблемы с реализацией проекта. Из-за них районы потеряли драгоценное время, а теперь могут потерять и средства краевого бюджета.

Как отметил вице-губернатор, всего в 2019 году планируется выделить средства на строительство еще двадцати малобюджетных залов. Из них семь проектов прошли экспертизу и десять находятся на государственной экспертизе. Таким образом, еще три муниципальных образования могут успеть подать заявку на финансирование строительства комплексов.

Также на совещании обсудили завершение работ на крупных спортивных объектах в Крымске, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Апшеронском и Калининском районах. На большинстве этих объектов работы ведутся очень низкими темпами. Николай Долуда призвал руководство Департамента строительства края более жестко работать с подрядными организациями, которые нарушают сроки сдачи объектов.

— Введение в эксплуатацию некоторых из этих социально значимых объектов жители районов ждут уже в течение многих лет,— отметил вице-губернатор. — Условия для занятий спортом должны быть созданы в каждом сельском поселении — только тогда качество жизни здесь будет не хуже, чем в крупных городах.

Распоряжаться выделенными бюджетными средствами на строительство спортивных объектов нужно по-хозяйски: эффективно и в срок, призвал вице-губернатор края Николай Долуда руководителей муниципальных образований.