В интересах курортных территорий

Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, заместитель руководителя Департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой приняли участие в научной конференции «Стратегия экономического развития: маркетинг курортных территорий». Мероприятие прошло в Сочи, в рамках V Международной школы молодых ученых в сфере экономики.

За четыре дня работы школы состоялась серия мастер-классов, круглых столов, дискуссионных пленарных заседаний, лекций, а также прошла конференция молодых ученых. Участники конференции обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса и туризма, в частности, тенденции современной национальной экономики, взаимодействие власти, бизнеса и общества при проведении экономической политики, стратегическое планирование и программирование экономического развития.

— Одно из основных направлений подготовки специалистов — формирование кадрового резерва, в том числе для санаторно-курортной отрасли края и России в целом. Такой формат обучения позволит осуществлять комплексную подготовку научной молодежи в области социоэкономических исследований и по прикладным экономическим, правовым аспектам деятельности,— отметил Христофор Константиниди.

В рамках школы прошла конференция и конкурс научных работ ученых в сфере экономики на юге России. Лауреаты конкурса награждены медалями, дипломами и ценными подарками. V Международная школа организована Финансовым университетом при Правительстве России, Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Министерством экономики Краснодарского края, Фондом «Научно-образовательные инициативы Кубани».