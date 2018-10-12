Как обеспечить безопасность ребенка

Казалось бы, в XXI веке мебель и принадлежности для малышей стали, как никогда, современными и безопасными. Но, к сожалению, элементарное несоблюдение правил их использования и невнимательность могут привести к трагедии. Начальник Управления организации медицинской помощи женщинам и детям краевого Минздрава Елена Гольберг рассказала нашим читателям о том, на что надо обратить внимание в первую очередь, если в доме появился малыш.

— Начнем с азов: Елена Николаевна, как правильно купать младенца?

— Купание младенца — это процедура, которая должна доставлять радость и удовольствие. При контакте с водой происходит тактильная стимуляция, улучшаются физические показатели.

Купание ребенка после роддома следует проводить на следующие сутки, чтобы дать новорожденному адаптироваться в новых условиях.

Перед тем, как первый раз купать новорожденного, следует заранее приготовить всё необходимое. Ванночку, как правило, приобретают еще до рождения малыша, ее следует выбирать в детских магазинах, так как товар там сертифицирован и материал, из которого она изготовлена, не навредит здоровью малыша. Ванночку надо вымыть с содой и ополоснуть кипятком.

В дальнейшем такие ополаскивания делайте постоянно во избежание образования налета.

Ванночку надо установить на возвышении: ванную, стол или специальную подставку. Иначе придется купать малыша в наклоненном положении, отчего у вас может заболеть спина и руки.

Особое внимание при первом купании новорожденного ребенка необходимо уделить подготовке воды. Пока у малыша не заживет пупочная ранка, воду нужно кипятить.

Делать это следует заранее, чтобы она успела остыть до нужной температуры, которая должна быть не выше 37 градусов. Для проверки температуры воды необходимо использовать специальные термометры, которые в разнообразии (рыбки, животные, фрукты) продаются в аптеках.

Обязательно надо подготовить горячую воду для добавления в процессе купания. Также в отдельную посуду необходимо набрать воду для ополаскивания.

Возле ванночки должны быть расположены все предметы для купания: моющие средства, пеленки, детская губка.

Перед тем как купать младенца первый раз, подготовьте полотенце и одежду. Простелите клеенку и пеленку, на которую потом можно будет положить ребенка для одевания. Рядом необходимо поместить средства для ухода за малышом после водных процедур: масло для смазывания складочек на теле; ватные палочки, ватные диски.

Отдельно следует подумать о помещении, где будет проходить купание. Главное, чтобы в нем не было сквозняков и соблюдался температурный режим — 23—24 градуса по Цельсию.

После того, как готово всё необходимое, малыша надо раздеть и оставить на несколько минут на пеленальном столике для принятия воздушных ванн. Можно сделать ребенку массаж или выполнить с ним некоторые упражнения гимнастики.

В это время в ванночку нужно положить валик из пеленки под голову, специальную горку и налить воду. Непосредственно перед опусканием малыша в воду необходимо еще раз проверить ее температуру. Желательно, чтобы во время купания рядом был кто-то из близких, которые могут подать необходимые предметы, накинуть полотенце на малыша.

Приступаем к купанию: погружать ребенка надо постепенно, поддерживая голову младенца рукой. Сначала просто обмойте малыша. Для этого нужно свободной рукой набирать воду и поливать ребенка. Затем умыть его. Теперь рассмотрим, как мыть новорожденного ребенка в первый раз: намыливаем руку или специальную мочалку-рукавичку и аккуратно проводим по волосам на головке, за ушками и под подбородком, потом переходим к намыливанию тела. Следует хорошо промыть все складочки, особенно подмышки, пах и под коленками. Не забыть разжать кулачки малыша и помыть ладошки и межпальцевые промежутки; после намыливания смываем пену.

По мере необходимости следует подливать горячую воду, направляя ее тонкой струйкой по дальней стенке ванночки (со стороны ножек). После добавления воду в ванночке надо хорошо перемешать.

Закончив первое купание новорожденного после роддома, необходимо обтереть малыша насухо и уложить на пеленку. Затем обработать область пупка, смазать складки маслом или посыпать тальком. Теперь можно ребеночка одевать — купание завершено.

Первое купание малыша длится около 10 минут, поэтому не стоит переживать, что вода успеет охладиться.

Ребенка до 1,5 месяца купают самое продолжительное время: от 15 минут до 30 минут. Купание — это мощная реабилитирующая процедура.

Самое длительное время купания настает в период после шести месяцев, когда ребенок научится сидеть и может играть в ванной струей воды или игрушками.

С каждым днем, купая своего малыша, вы будете чувствовать себя более уверенно. Постепенно купание станет любимым ритуалом и для вас, и для ребенка, доставляя обоим настоящее удовольствие. При этом вы должны помнить золотое правило: никогда не оставляйте ребенка одного во время водных процедур!

— Елена Николаевна, многие мамы часто интересуются, с какого возраста младенцу можно носить нательный крестик.

— Согласно православным канонам, крестик надевают во время крещения и носят всю жизнь. Нет четкого ответа на вопрос, когда лучше крестить новорожденного, ведь многие люди проходят обряд крещения уже будучи взрослыми. Однако по народным приметам ребенок должен быть окрещен до семи лет. Также считается, что малыша не следует нести в храм до 40-го дня. Это связанно с тем, что мама после родов еще не восстановилась полностью и не может посещать церковь в это время. Но имеют место и случаи крещения новорожденного с первого дня рождения.

Решение вопроса о времени крещения находится в компетенции родителей, так же, как и вопрос обеспечения ребенку безопасной среды. Мы рекомендуем родителям хранить под надежным замком или на верхних полках, не доступных для детей, ювелирные украшения, мелкие вещи, которые может проглотить или вдохнуть ребенок (такие предметы в большом количестве удаляют у маленьких детей из органов дыхания и желудочно-кишечного тракта врачи оториноларингологи и детские хирурги). Прежде чем надеть крестик на малыша, родители должны четко понимать, что он может представлять опасность, ведь ребенок может не только проглотить или вдохнуть крестик, но и задохнуться от сдавливания шеи цепочкой (шнурком), на которой висит крестик. В крае фиксировались случаи летальных исходов от асфиксии у детей в возрасте до года от сдавливания шеи шнурком, на котором висел крестик.

Хочется отметить, что опасность для ребенка представляют не только крестики, но и различные амулеты «от сглаза», которые вешают детям на шею и прикрепляют к одежде булавками.

— Какие кроватки лучше использовать?

— Родителям необходимо помнить, что ребенок ни в коем случае не должен спать в постели со взрослыми — у ребенка должна быть своя кровать!

Детская мебель должна быть безопасной. Это аксиома, которая не требует доказательств. Поэтому о таком важном параметре, как безопасность, необходимо поговорить подробнее.

Лучше выбирать кроватку для новорожденных и детей младше трех лет с защитными бортами, которые будут предохранять кроху от падений во время сна и бодрствования. Оптимальное расстояние между рейками боковин — 6—7 сантиметров. Если реечки располагаются чаще, может застрять конечность, если же реже — детская головка.

Все составляющие изделия должны плотно соприкасаться друг с другом, не должно быть зазоров и щелей. Плотность прилегания предупредит случаи защемления ручек и ножек, расшатывания конструкции.

Не следует брать чрезмерно легкую кровать да еще и с зауженным основанием. Подобная модель не отличается устойчивостью, так что младенец сможет ее перевернуть. Отдавайте предпочтение широкой постели с заниженным центром тяжести.

Детские кроватки для маленьких новорожденных имеют от двух до пяти уровней высоты днища. Самая верхняя позиция подойдет для только что родившего ребенка, порадует она и маму, которой не придется сгибаться в три погибели. По мере взросления детей лежак опускают, чтобы любопытные малыши не смогли перелезть через борта.

Кроватку, оснащенную колесиками, проще передвигать по комнате. Однако подобная подвижность может создавать некоторые проблемы при чрезмерной активности ребенка. Чтобы предотвратить нежелательные движения кроватки, необходимо убедиться в наличии фиксаторов или стопоров для колесиков.

Помимо вышеперечисленных конструктивных элементов следует обратить внимание и на общую безопасность кроватки. Все открытые части мебели обязаны быть гладкими, а уголки — закругленными. Следует отказаться от покупки кровати с выступающими либо легко откручивающимися деталями, поскольку ребенок сможет их отломить, выкрутить и проглотить.

Главные параметры материалов, из которых изготавливают кровати для малышей, ничем не отличаются от общих требований к детской мебели. Идеальная младенческая постель отличается прочностью, экологичностью и надежностью.

Подобным требованиям в большей либо меньшей степени отвечает всего лишь несколько материалов: дерево, МДФ, ДСП, металл.

Чтобы купить лучший матрас, следует поинтересоваться его «начинкой». Откажитесь от приобретения наполнителя из ваты или поролона. Первая быстро скатается, а поролоновый слой плохо пропускает воздух, так что ребенок будет потеть.

Оптимальные наполнители — конский волос, шерстяные нити, войлок, высушенные морские водоросли, кокосовые волокна. Кроме того, следует обратить внимание и на покрытие. Оно должно быть непромокаемым, противоскользящим и мягким на ощупь.

Еще один важный момент — выбор подушки. Не следует класть валик для головы ребенку младше 12 месяцев. Младенец должен лежать на максимально прямой поверхности. В некоторых случаях под головку кладут тонкую хлопковую простыню, сложенную в несколько слоев.

Постельное белье подбирают только из натуральных тканей: хлопковых, махровых, фланелевых. Для грудничковой постели потребуется несколько пододеяльников, больших и малых простынок. Белье меняют ежедневно, матрас регулярно просушивают, не допуская возникновения плесени.

Очень важный момент: ребенок не должен спать в одной постели с родителями во избежание нечаянного удушения. Бывает, что родители от усталости не замечают, как придавливают малыша, и это может привести к его гибели. Также маме не следует позволять себе кормить ребенка лежа. Только сидя!

— А что бы вы посоветовали в целом для безопасности дома?

— Дети растут и исследуют мир во всём многообразии его проявлений: дома и на улице, на игровой площадке и в детском коллективе, в лесу и у реки, в магазине и в музее. Они знакомятся с окружающими предметами и явлениями, разглядывая их и прислушиваясь к ним, пробуя их на ощупь и на вкус. Идя навстречу миру, они также изучают и свои возможности при столкновении с ним — бегая, ныряя, карабкаясь наверх и прыгая вниз, перелезая через забор, крутя педали велосипеда, раскачиваясь на качелях и балансируя на поваленном стволе дерева.

Собственный дом и двор перед ним, улица, проезжая часть, машины, магазины, рестораны, автобусы, самолеты, катера — всё это необходимо изучить маленькому исследователю. Не всегда знакомство с окружающим миром гарантированно безопасно, иногда из-за неаккуратного обращения с некоторыми его элементами ребенок может причинить себе ущерб.

Что могут предпринять взрослые, чтобы сделать вхождение своего ребенка в мир не только удивительно захватывающим, но и максимально и разумно безопасным? Какие конкретные шаги ожидаются от родителей, чтобы малыш был знаком с основами техники безопасности по обращению с окружающей его средой? Давайте поговорим об этом.

Посмотрите на дом глазами ребенка. Как ни странно, наибольшую опасность для детей в возрасте от 1 года до 4 лет представляет их собственное жилище. Специалисты говорят, что риск получить ожог, увечье от падения, отравление лекарствами или бытовой химией и другие травмы дома выше, чем вероятность стать жертвой несчастного случая вне его стен.

— Что можно сделать, чтобы дом был безопасным для ребенка?

— Единственный способ выяснить, какие потенциальные угрозы таятся в помещениях, доступных для малыша, научившегося ползать и ходить,— это увидеть их своими глазами.

Опуститесь на колени и буквально проползите весь дом, обращая внимание на розетки, провода, крупные предметы мебели, другие объекты, стоящие на полу или на высоте роста годовалого ребенка.

Имейте в виду: лестницы, кровати, журнальные столики, диванные подушки — рано или поздно всё это пойдет в дело, когда малышу понадобится взобраться повыше, чтобы дотянуться до заинтересовавшего его предмета. До чего можно доползти, достать? Что можно открыть? Куда можно упасть? Что выглядит привлекательно? Где в вашем доме хранятся лекарства, продукты, ножи и другие острые предметы, мусорное ведро, бытовая химия, швабра, уличная обувь, коляска? Где стоит новогодняя елка и лоток для кота? Есть ли у полок и дверей ограничители, а у острых углов мебели защита?

Если ребенок перерос детскую кроватку (может перелезть через спинку, даже когда матрас находится в самой нижней позиции), переведите его в другую кровать с низким днищем. Оборудуйте новое место для сна съемными перилами (решеткой, бампером), а на пол положите мягкий коврик.

Не оставляйте ребенка без присмотра на столике для переодевания ни на секунду. Меняя малышу одежду, всегда придерживайте его одной рукой. Как и во всех остальных случаях, храните под надежным замком или на верхних полках косметику, лекарства, ювелирные украшения.

Межкомнатные двери должны иметь фиксаторы, предотвращающие травмы пальцев, окна и дверцы на мебели и бытовой технике — блокираторы, не позволяющие ребенку открыть их. Помните: москитные сетки — защита от мелких насекомых, а не от падений из окон.

Если в доме есть участки, обезопасить которые невозможно (например, лестница), перекройте доступ к ним воротами.

Электрические розетки должны иметь защиту от детских пальчиков, провода — быть убраны в короб.

Шаткие предметы интерьера (торшеры, телевизор, стеллажи, напольные зеркала и др.) следует прикрепить к стене (полу) или сделать так, чтобы у ребенка к ним не было доступа.

Электронные устройства и пульты на батарейках (особенно если крышка от батарейного отсека потеряна или легко открывается) храните в недоступных для ребенка местах.

Все острые углы мебели должны иметь мягкую защиту от ударов.

Телевизор и музыкальный центр держите или близко к полу, или так высоко, что ребенок не достанет до них, пока не войдет в разумный возраст.

Уберите комнатные растения из мест, доступных ребенку, избавьтесь от ядовитых представителей домашней флоры (филодендрон).

Во избежание ожогов горячей водой выставьте на домашнем водонагревателе или газовой колонке рекомендованную производителем температуру.

Закройте декоративными решетками настенные комнатные батареи, напольные радиаторы располагайте вне зоны досягаемости детей.

Держите в домашней аптечке набор средств для оказания первой помощи: стерильные бинты, пластыри, йод, адсорбент, перекись водорода, препараты на случай обезвоживания, обезболивающее, жаропонижающее, средства от легких ожогов, раздражения и других повреждений кожи. Всегда проверяйте запас лекарств, прописанных вашему ребенку (астма, диабет), и регулярно его пополняйте.

Запомните телефоны экстренных служб, вбейте их в память всех домашних и мобильных аппаратов. Пусть эти номера всегда будут висеть на холодильнике, в прихожей или на доске для объявлений, если такая есть у вас в доме. Объясните вашему ребенку, как пользоваться телефонами, и обучите его нескольким простым фразам, которые нужно говорить, если ему когда-нибудь придется звонить вам или в экстренную службу в связи с каким-либо происшествием.

— Как создать безопасность в прихожей?

— Коляска, велосипед и другие транспортные средства старшего ребенка, уличная обувь — всё это не должно храниться в прихожей, если малыш имеет свободный доступ в нее. Подумайте, что рациональнее — огородить эту зону, чтобы он не смог добраться до предметов, ежедневно бывающих на улице, или найти другие варианты организации пространства и хранения в нем таких вещей.

Когда в дом приходят гости, убедитесь, что все их вещи, включая содержимое сумочек и карманов одежды, находятся вне пределов досягаемости любопытного маленького исследователя.

— На что обратить внимание на кухне?

— Вся бытовая химия, мусорный контейнер (с фиксатором на крышке), пластиковые пакеты, фольга, пищевая пленка, острые предметы, мелкая бытовая техника, бьющаяся посуда, спички, зажигалки, свечи должны храниться на верхних полках, или в недоступном для малыша месте, или под надежным замком.

Маленький ребенок в семье — отличный повод возродить старинные традиции ухода за домом безопасными чистящими средствами (сода, воск, уксус и др.).

Длинная красивая скатерть не только украшение стола, но и магнит для рук малыша, расположившегося под ним.

Пока ребенок маленький, приучите себя готовить на дальних конфорках плиты. Не держите его на руках, стоя у плиты.

Никогда не оставляйте ребенка на кухне без присмотра, а вместе с ним горячую посуду, еду и напитки: ожоги — одна из самых распространенных домашних детских травм. Не ходите с горячими предметами в руках в присутствии свободно перемещающегося малыша.

Не оставляйте ребенка в детском кресле для кормления без присмотра, даже если он пристегнут.

Пусть как минимум одна полка или выдвижной ящик останется в свободном доступе для ребенка. Пластиковая и деревянная посуда и приборы, контейнеры для хранения, полотенца, алюминиевые кастрюли и прочие предметы могут найти здесь свое место, став безопасными игрушками для малыша.

— Что нужно убрать от ребенка в ванной?

— Всегда держите опущенной крышку унитаза, установите на нее фиксатор, чтобы малыш не смог самостоятельно открыть ее.

Никогда не оставляйте без присмотра бытовые приборы (в том числе фен и другие нагревающиеся средства для укладки волос), подключенные к розетке, особенно если она расположена вблизи раковины или ванны, после использования сразу убирайте их подальше. Если вы в ванной комнате вместе с ребенком, лучше отключить их.

Постелите резиновые коврики перед ванной и внутри нее. Вы можете пользоваться дополнительными детскими сиденьями или вкладками для купания малыша, но даже при этом условии не оставляйте его одного. Подобные приспособления не должны быть заменой вашему присутствию.

Если вам звонят, подумайте, так ли важно прямо сейчас взять трубку. На будущее берите телефон с собой.

— Есть ли какие-либо нормы безопасности для игрушек?

— Игрушки должны быть выполнены из нетоксичных материалов, соответствовать возрасту ребенка (никаких мелких предметов до трех лет), иметь хорошую сборку и крепкие соединения.

В детской комнате храните игрушки на открытых полках, пусть они будут в свободном доступе для ребенка. Малыш, внимание которого сосредоточено на вещах, подстегивающих его познавательное развитие, не будет искать приключений на стороне.

Если вы заметили, что кроха следует за вами на кухню или в ванную, значит, есть смысл разместить часть игрушек именно в этих помещениях. Хорошо, если у ребенка всегда и везде есть возможность подражать взрослым: «готовить» еду на игрушечной кухне рядом с настоящей, купать кукол в детской ванночке в ванной комнате, подметать в прихожей своим, детским, веником.

Если в доме есть дети до трех лет, будьте внимательны к мелким игрушкам, которые может разбрасывать ваш старший ребенок. Двухлетнему малышу одинаково интересно собирать машинку из конструктора «Лего» вместе со старшим братом и проверять, помещается ли деталь в нос или ухо.

— Поговорим о безопасности в машине.

— До двенадцати лет перевозите ребенка только в специальном детском автокресле, соответствующем ему по росту и весу, и пристегнутым.

Должным образом установленное сиденье при правильном его использовании снижает риск летального исхода в дорожно-транспортном происшествии на 70 процентов.

Автолюльки «0 +» (до 1 года или до 13 кг) должны крепиться к соседнему с водителем сиденью против хода, все последующие группы детских автокресел — по ходу движения транспортного средства посередине заднего сиденья.

Надежные автокресла имеют маркировку о соответствии стандартам безопасности, а также хорошие показатели краш-тестов, информацию о чем можно узнать на сайте производителя и других специализированных интернет-ресурсах.

Покупайте автокресло, бывшее в употреблении, только если знаете, что оно не побывало в дорожном происшествии.

Включите «детский замок» на дверях автомобиля, заблокируйте стеклоподъемники.

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности сами — подавайте хороший пример детям.

Никогда не оставляйте ребенка в машине ни на минуту, особенно в жаркую погоду: температура в ней моментально и очень сильно поднимается, что грозит малышу обезвоживанием, потерей сознания и более опасными проблемами.

— Как защитить ребенка на детской площадке?

— На детской площадке не спускайте с ребенка глаз. Это несложно: вероятнее всего, он сам будет вас звать, чтобы вы оценили его ловкость.

Выбирайте подходящую одежду — без длинных шнурков и подтяжек, ожерелий и шарфов на шее, сумочек через плечо.

Детские площадки должны соответствовать возрасту ребенка, иметь безопасное покрытие (резина, песок) и надежно закрепленное оборудование из легких материалов (пластмасса, резина, мягкое дерево). Хорошо, когда территория для самых маленьких отделена от зоны для активных игр детей постарше.

Приучайте ребенка всегда использовать оборудование на детских площадках по назначению и в соответствии со своими возрастными способностями.

Не разрешайте маленькому ребенку играть вместе с детьми школьного возраста, особенно с подростками: это группа наивысшего риска по травматичности во время игр.

Качели, карусели и спортивные снаряды — основные объекты, представляющие серьезную опасность на детской площадке. Огромное количество серьезных травм дети получают именно там. Напоминайте ребенку о том, что необходимо соблюдать технику безопасности при обращении с ними. Учите малыша, упавшего рядом с движущимся снарядом (качели, карусели и проч.), не поднимать голову и не вставать на ноги, пока он не отползет от него на значительное расстояние.

Разрешайте ребенку играть в песочнице, только убедившись, что там нет посторонних предметов (стекла, окурков, экскрементов животных и т. д.). Учите малыша не кидаться песком: это невежливо, а еще он может попасть в глаза. Если это произошло, не позволяйте ребенку тереть их и как можно быстрее промойте чистой водой.

Кататься на роликах, велосипеде, досках и других подобных средствах можно только в шлеме, защите для локтей, коленей и запястий и вдали от проезжей части. Учите ребенка проверять свой транспорт (колеса, тормоза и т. д.) перед каждой поездкой. В первые годы вам нужно делать это самим.

Пусть ребенок с самого раннего детства приучится подавать предупреждающие звуковые сигналы (звонок на велосипеде).

Учите детей правильно падать. Важно избегать падений вперед на выпрямленные руки, назад на спину и пятую точку. В последнем случае необходимо прижимать подбородок к груди, чтобы не случилось сильного удара головой. При первых же признаках потери баланса нужно пригибаться ближе к земле, чтобы сократить дистанцию и смягчить последствия.

После падения, прежде чем вставать, ребенок должен уметь оценивать свое состояние. Вначале научитесь делать это сами. Осмотрите все места ушиба, аккуратно проверьте подвижность конечностей и целостность костей и кожных покровов. Даже если всё в порядке, дома проведите осмотр еще раз. Следите за состоянием ребенка: слабость, головокружение, тошнота, рвота, сильные отеки в местах ушиба, потеря чувствительности и подвижности сигнализируют о том, что нужна помощь врача, чтобы исключить возможность скрытых травм (сотрясение мозга, переломы костей без смещения и др.).

— А что насчет безопасности на улице?

— Приучите ребенка всегда ходить с вами за руку, особенно рядом с проезжей частью, на пешеходных переходах, парковках.

Никогда не пересекайте с детьми проезжую часть в не установленном для этого месте — только по пешеходным переходам!

При переходе через проезжую часть учите детей сначала смотреть налево (в странах с правосторонним движением), направо и снова налево. Только убедившись, что машин поблизости нет, можно переходить дорогу. Следуйте этим правилам неукоснительно и сами.

Научите ребенка устанавливать контакт глаз с водителем транспортного средства, приближающегося к переходу. Перед тем как пересечь улицу, необходимо убедиться в том, что он видит пешехода, снизил скорость (если автомобиль далеко от перехода) или остановился (если машина в непосредственной близости).

Находясь на улице, обращайте внимание ребенка на ПДД, отмечайте неправильное поведение водителей и пешеходов на дороге, переходах, светофорах, парковках и остановках городского транспорта.

Дети до десяти лет должны переходить дорогу только в сопровождении взрослого — до этого возраста они не могут правильно оценивать скорость приближающегося транспортного средства и дистанцию до него.

Напоминайте ребенку, что нельзя вырываться из ваших рук и перебегать дорогу, завидев знакомого на противоположной стороне улицы. Причем это одно из тех категорических «нельзя», которые остаются в словаре даже самого демократичного и мягкого родителя.

Будьте хорошим примером: демонстрируйте то поведение на улице, которого ожидаете от ребенка. Так, не ведите переписку в телефоне на ходу (тем более за рулем), не пользуйтесь наушниками, не позволяющими слышать звуки улицы,— эти правила очень пригодятся детям, когда они войдут в подростковый возраст.

Лучше, если в темное время суток на одежде ребенка будут светоотражающие элементы или наклейки. Если таковых нет, надевайте на вечерние прогулки сигнальный жилет. Напоминайте малышу, что ночью водители не видят пешеходов в темной одежде, поэтому даже при движении по переходу необходимо убедиться, что приближающиеся машины остановились. Пока ребенок маленький и не ходит по улице без вашего сопровождения, неукоснительно следуйте этому правилу сами.

— Теперь давайте рассмотрим ситуации в магазине, где дети постоянно роняют что-то, во что-то врезаются на бегу…

— Вы правы. Крупный магазин — вселенная с бесконечным количеством объектов, манящих ребенка новизной и красками. Отправиться в самостоятельное путешествие с целью заняться их изучением — лучшее приключение для малыша. Чтобы этого не произошло, пусть у него будет активное общение с вами, а при себе — любимая игрушка, книжка, ваш смартфон с играми, наконец, лишь бы он не заскучал и не решил получить новые впечатления отдельно от вас.

В магазине не оставляйте ребенка без присмотра: витрины, телефонный разговор, примерка одежды не повод выпустить малыша из рук и из виду.

Положите записку с номером вашего телефона в карман ребенку, чтобы с вами могли связаться, если его найдут без сопровождения. Хорошо, если у ребенка всегда при себе контакты родителей: бирка на одежде, записка в кармане, адресник на рюкзаке.

Не паникуйте, если потеряли малыша из виду. Зовите ребенка по имени, возвращаясь в то место, где видели его в последний раз.

Обратитесь к охране магазина: в их арсенале есть набор средств (включая службу радиооповещения) по нахождению потерявшихся посетителей.

Перед походом в магазин проговорите с ребенком план на случай, если он потеряется: оставаться на одном месте, звать вас по имени, обратиться к дяде или тете в форме, с биркой на груди (охрана или сотрудник магазина), к другому человеку, вызывающему доверие (другой маме), чтобы сообщить о том, что родители потерялись, сказать, что в кармане (в сумке, на брелоке рюкзака или любимой игрушки) записан телефон мамы или папы.

Пристегивайте ребенка ремнем безопасности (имейте свой при себе) к тележке в супермаркете.

Держите малыша за руку или на руках на эскалаторе, в лифте, на лестнице, в секциях, в проходах, в ресторанных двориках и во всех остальных местах тоже.

В торговых центрах учите ребенка никогда не уходить с детской площадки, не дождавшись вашего возвращения.

— Елена Николаевна, а как обезопасить детей от инфекций?

— Учите ребенка, что ничего нельзя класть в рот без вашего разрешения, будь то выпавшая на землю из кармана сушка, кусочек сыра на дегустации в магазине, красивая ягода в лесу или конфета от сердобольной бабушки в поликлинике.

Приучайте малыша тщательно мыть руки с мылом по возвращении с прогулки домой. Если вы принесли с улицы каштановые орехи или красивые камешки (только крупного размера!), вымойте их с мылом и хорошо просушите.

Учите ребенка не трогать животных и птиц на улице: они могут быть источниками инфекций, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека.

Всегда выходите на улицу с бутылкой питьевой воды, влажными и сухими салфетками.

Приучайте детей мыть руки после контакта с грязными поверхностями.

— Как выстроить безопасное общение ребенка с посторонними людьми?

— Составьте список тех, с кем ребенок может разговаривать на улице и в общественных местах: полицейский, охрана, сотрудник заведения (магазин, кинотеатр, музей и т. д.). Объясните малышу, что, несмотря на то, что в мире много хороших и добрых людей, всё же встречаются те, кто хочет причинить вред другим.

Находясь с ребенком в общественном месте (например, в магазине), обсудите с ним, с кем из прохожих он решился бы заговорить, следуя вашим правилам: с мамой двойняшек в коляске, с человеком в темной форме и фуражке, с женщиной с бейджиком на груди. Дайте оценку выбору малыша, проговорите детали, если он оказался неправильным.

Учите детей никогда не разговаривать с незнакомцами не из разрешенного списка, не откликаться на их просьбы и приглашения, не принимать угощений и подарков (конфета, печенье, игрушка) без вашего личного разрешения, даже если человек заверяет ребенка в том, что оно от вас уже получено.

По мере взросления малыша продолжайте обсуждать подобные вопросы, постепенно расширяя зону ответственности ребенка за самостоятельные решения и поведение в обществе. Адаптируйте социальные ситуации под возраст вашего чада. Если двухлетнего достаточно обучить не уходить с дядей, которого он не знает, с детской площадки, то десятилетнему уже пора знать, что нельзя садиться в лифт с незнакомыми людьми.

Уже в районе четырех лет можно начинать учить ребенка запоминать, как его зовут, имена и фамилии родителей, а также номера ваших мобильных телефонов, чтобы можно было связаться с вами в случае, если малыш оказался в общественном месте один, без вашего сопровождения.

Учите ребенка держать вас в поле зрения, например в детском парке не уходить без вашего разрешения и сопровождения на соседнюю площадку.

— Поговорим о безопасности на природе.

— Для прогулок в лесу и парках надевайте на ребенка майки или рубашки с рукавами, закрывающими предплечья, заправляйте их в брюки, а те в свою очередь — в носки, длинные волосы собирайте в пучок и прячьте под головным убором (платком, панамой, бейсболкой).

После прогулок в сезон с мая по октябрь проверяйте малыша на предмет укусов клещей.

Летом уводите ребенка с прямых солнечных лучей с 12 до 16 часов, в регионах с жарким климатом — с 11 до 18. Пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким SPF (от тридцати), панамами, легкой светлой одеждой.

Не оставляйте ребенка без присмотра вблизи воды, будь то море, река, озеро или бассейн. Не полагайтесь на надувные игрушки, круги, нарукавники, матрасы и прочие приспособления для плавания: они не являются спасательными средствами.

Как только ребенок оказывается в воде, взрослый должен быть рядом, не дальше чем на расстоянии вытянутой руки. Не позволяйте ничему себя отвлечь.

Учите малыша держаться на воде и плавать как можно раньше — с 3—4 лет, а подводному плаванию дети «обучены» с рождения самой природой: все мы появляемся на свет с плавательными рефлексами, которые начинают «работать», если поместить ребенка в водную среду.

С раннего детства обучайте сына или дочь основным правилам поведения на воде: не заходить в грязный водоем, не нырять в незнакомых местах, не плавать в одиночку, не заплывать за буйки, не купаться при сильных волнах и там, где разрешено использование плавучих средств — скутеров, лодок и т. д.

Просвещайте детей на темы подводных течений, водоворотов, воронок и других опасных явлений, связанных с водой.

Знайте правила оказания первой помощи на воде.

— Как правильно использовать детский стульчик?

— С помощью стульчика легко и удобно кормить малыша, контролировать действия. За счет этого предмета он будет надежно зафиксирован в одном месте. Он не опрокинет еду на себя и не упадет со стула. Поэтому детский стул для кормления — гарантия безопасности малыша и залог чистоты квартиры.

Вы легко сможете поставить стульчик рядом с обеденным столом и покушать семьей. Совместное принятие пищи нравится маленьким деткам, они быстрее осваивают ложку и принимают взрослую еду, учатся самостоятельно и аккуратно кушать, осваивают правила поведения за столом.

Детские стульчики применяют не только для кормления малыша. Они пригодятся, чтобы отвлечь ребенка. Посадите его на стульчик, дайте игрушки, раскраску или книжку. В это время вы можете спокойно заниматься делами, зная, что ребенок находится в безопасности и никуда не денется с этого места. Для подросшего малыша детский стульчик для кормления станет неким подобием парты, где он сможет заниматься.

Устройство начинают использовать, когда малыш сидит самостоятельно и его позвоночник достаточно окреп, а также с введением первого прикорма для грудничков. Подходящим возрастом для начала применения стульчика считается шесть месяцев. Такое изделие вы легко сможете использовать до трех — пяти лет.

— Стульчик из какого материала выбрать?

— Большое значение в выборе играет вид материала, из которого сделан стульчик. Сегодня изготовители предлагают деревянные и пластиковые модели. Кроме того, выпускают изделия со станиной, выполненной из металла.

Деревянный стульчик отличает стопроцентная экологичность и безопасность, устойчивость к износу и привлекательный внешний вид. Отдавайте предпочтение древесине твердой породы, среди которых бук, клен и орех, так как она прослужит дольше. Желательно брать гладкое дерево с качественной шлифовкой без покраски, так как это самый безопасный и экологичный вариант для малыша.

Но будьте готовы, что без обработки лаком или краской древесина может вскоре потрескаться и потерять привлекательный внешний вид. Если вы покупаете деревянный стульчик с покрытием, выбирайте акриловый лак на водной основе либо специальные детские краски. Это должны быть гипоаллергенные нетоксичные составы без запаха.

Пластиковый стул отличает яркий дизайн, разнообразие стиля и форм конструкции. Однако в данном случае можно купить некачественный товар из плохого пластика. Это токсичные изделия, которые вызывают раздражения на коже и аллергическую реакцию. Не спешите покупать недорогой пластиковый стул. Обязательно проверьте сертификат качества, почитайте отзывы и отдавайте предпочтение известному проверенному изготовителю.

Модели с металлическими вставками делают стульчик крепким и устойчивым. Но при этом изделие становится тяжелым, устройство трудно перемещать из комнаты в комнату, невозможно брать в поездки. Такие стульчики имеют тканевую или клеенчатую обивку. Однако ткань сильно пачкается. На клеенке же летом будет жарко сидеть, а зимой — холодно.

— Как выбрать чехол для стульчиков?

— Чтобы на стульчике было комфортно сидеть, сверху на пластик или дерево надевают чехол или кладут специальную вкладку. Многие родители выбирают клеенку или кожзаменитель, так как они практичны и легки в уборке. Если поверхность испачкалась, достаточно протереть чехол влажной тряпочкой. Однако такие материалы прилипают к коже, что принесет дискомфорт грудничку. С другой стороны, тканевые чехлы быстро пачкаются. Такие изделия не протрешь тряпочкой — их нужно регулярно стирать.

Подходящим вариантом станут гладкие гипоаллергенные материалы с водоотталкивающим покрытием или специальные вкладыши. Они легко чистятся, не вызывают раздражений и дискомфорт. Кроме того, можно купить отдельный гигиенический чехол или вкладыш для детского стульчика, который надевают поверх основного и меняют по мере загрязнения. Такие изделия имеют анатомическую форму, что обеспечивает полноценный комфорт.

Кроме того, выпускают чехлы и вкладыши из натуральной кожи. Однако это достаточно дорогой, но и экологичный вариант. В данном случае к комплекту прилагается тканевый чехол или подстилка. А теперь давайте рассмотрим каждый вид отдельно. Это поможет выбрать самые лучшие стульчики для кормления.

— Какие автокресла и с какого возраста можно использовать?

— Детское автокресло, автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля.

Главная задача детского автокресла — обеспечить безопасность маленького пассажира, причем не только в случае ДТП, но и при резком торможении или экстренном маневре. Важно, чтобы детское автокресло было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребенок в нем был правильно пристегнут. Для этого детские автокресла снабжаются наклейками, на которых размещаются инструкции, которые наглядно описывают правильные способы крепления. Также детские автокресла помогают малышам путешествовать с комфортом.

Выпускаемые детские автокресла могут соответствовать одной или нескольким весовым группам. Наиболее популярны детские автокресла, которые предназначены для детей следующих возрастных групп.

Детские автокресла группы «0 +». Предназначены для детей от рождения до 1 года (весом менее 13 кг). Устанавливаются лицом против хода движения, ребенок крепится встроенными внутренними ремнями. Часто детские автокресла группы «0 +» называют переносками, они сравнительно легкие, имеют ручку для переноски и могут использоваться дома как кресло-качалка. Некоторые модели можно устанавливать на специальные базы, которые крепятся в салоне автомобиля. Это облегчает снятие и установку переноски и чаще всего улучшает безопасность. Детское автокресло группы «0 +» — оптимальный выбор для новорожденного ребенка.

Детские автокресла группы «0 +/I». Предназначены для детей от шести месяцев и примерно до четырех лет (весом не более 18 кг). Устанавливаются лицом сначала против хода движения, ребенок крепится встроенными внутренними ремнями. Когда ребенок подрастет примерно до 18 месяцев, детское автокресло надо устанавливать лицом по ходу движения. Имеют регулировку угла наклона для изменения положений «сон — бодрствование». Детское автокресло группы «0 +/I» — оптимальный выбор для ребенка, которому уже исполнилось шесть месяцев.

Детские автокресла группы I предназначены для детей от девяти месяцев и примерно до четырех лет (весом от 9 до 18 кг). Устанавливаются лицом по ходу движения, ребенок крепится встроенными внутренними ремнями. Также есть модели, в которых малыш фиксируется не внутренними ремнями, а специальным столиком безопасности. Имеют регулировку угла наклона для изменения положений «сон — бодрствование».

Детские автокресла группы «I/II/III». Предназначены для детей от 9 месяцев и примерно до 12 лет (весом от 9 до 36 кг). Устанавливаются лицом по ходу движения. Ребенок весом до 15 кг фиксируется внутренними ремнями, которые затем снимаются. Также есть модели, в которых малыш фиксируется не внутренними ремнями, а специальным столиком безопасности. Дети постарше (от 4 лет) фиксируются в автокресле штатным автомобильным ремнем безопасности. Детские автокресла группы «I/II/III» часто называют универсальными: они предназначены для детей широкого возрастного диапазона.

Детские автокресла группы «II/III». Предназначены для детей от трех и примерно до двенадцати лет (весом от 15 до 36 кг). Устанавливаются лицом по ходу движения, ребенок в автокресле фиксируется штатным автомобильным ремнем безопасности. Чаще всего детское автокресло группы «II/III» имеет спинку. Но также есть так называемые бустеры, которые лишены спинки.

Критерии выбора качественного автокресла: качественное автокресло имеет хорошие результаты краш-тестов; на автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия европейскому стандарту безопасности — ECE R44/03 или ECE R44/04; кроме того, автокресла подлежат обязательной сертификации в России; существует два наиболее распространенных способа крепления детских автокресел в салоне автомобиля: первый — с помощью штатных («трехточечных») автомобильных ремней безопасности. Это наиболее распространенный способ крепления, им можно закрепить подавляющее число автокресел; второй — с помощью системы Isofix. Эта система представляет собой встроенные в детское автокресло металлические направляющие с замочками на конце, которые крепятся к специальным железным скобам, встроенным в сиденье автомобиля и упор в пол автомобиля. Не все автомобили имеют такую систему. Чтобы узнать, есть ли Isofix в вашей машине, обратитесь к дилеру либо к инструкции. Система крепления Isofix считается наиболее безопасным и удобным способом крепления детского автокресла. Она практически исключает ошибки при установке детского автокресла. Но модели с этой системой стоят ощутимо дороже. Практически все детские автокресла с системой Isofix также можно закрепить с помощью штатных автомобильных ремней. Это удобно в том случае, если необходимо перевезти ребенка в автомобиле, не оборудованном скобами системы Isofix.

В детском автокресле малышу должно быть комфортно и, самое главное, удобно. Параметр удобства является показателем пассивной безопасности, так как в неудобном детском автокресле ребенок будет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед приобретением удерживающего устройства рекомендуется усаживать ребенка в автокресло и смотреть на его реакцию с поведением. Если ребенок совсем маленький по возрасту, то мы должны учитывать тот момент, что малыши должны чаще спать, поэтому желательно рассматривать устройство с регулировкой по наклону, то есть чтобы в нем было положение бодрствования, а также положение сна.

Вы должны помнить, что нельзя рисковать здоровьем и безопасностью ребенка во время поездок.

Ольга ЛЫЖНИК