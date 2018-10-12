Органическое земледелие — веление времени

Органическое земледелие — мировой тренд, практикуется в 160 странах. В 84 странах действуют законы об органическом сельском хозяйстве. Ежегодный оборот экологически чистых продуктов составляет от 14 до 30 триллионов евро.

Успешно развивается органическое земледелие в Китае, США, африканских странах. Доля России в производстве экологически чистой продукции более чем скромная. Возможности, учитывая наши большие земельные ресурсы, огромные. Важно не опоздать, пока на мировом рынке еще не все ниши поделены или заняты.

Чем вызван бум органического земледелия? Тем, что мировое производство продуктов сельского хозяйства связано прежде всего с употреблением химических средств защиты растений и минеральных удобрений, которые повсеместно вытесняют с полей органические удобрения и не служат сохранению плодородия почвы. К тому же переходят в производимые продукты и становятся вредными для здоровья. А сохранение здоровья, долголетия становится насущной необходимостью миллионов людей. И поэтому стремление есть органические продукты, то есть выращенные не с помощью минеральных удобрений и химии, а только с использованием органических удобрений и биологических средств защиты.

Движение за органическое земледелие приобретает всё более широкий размах во всём мире. И, похоже, его не остановить.

Это движение людей, выступающих за здоровый образ жизни, за органическое земледелие, напоминает о том, что в мире всё циклично. Человечество ушло от первобытного земледелия, чтобы на вершине технологичности снова вспомнить наших далеких пращуров, которые пользовались палками и мотыгами, возделывая землю, затем осмеянной в двадцатом веке сохой. А во второй половине века осознавшее, что соха была идеальным инструментом для обработки земли и ее вовсе не надо запахивать тяжелой техникой на глубину 25—30 сантиметров, а сеять, как сеяли раньше, на глубину 3—5 сантиметров. Ведь в природе никто не закапывает семена растений, и тем не менее они прекрасно выживают. Почему же надо сеять на глубину 10—15 сантиметров?

Чтобы с такой глубины ростку вырваться к свету, растению нужно дополнительно расходовать немало энергии, а это в свою очередь сказывается на урожайности, опять же требующей дополнительной подкормки. Пришло понимание и того, что не надо во время пахоты переворачивать пласты земли, нарушая естественное существование землероек и многочисленных микроорганизмов, которые способствуют рыхлению почвы.

Следующим шагом агрономической науки стало понимание, что не нужно убирать с поля всю стерню. На высоте двадцати примерно сантиметров ее надо оставлять в поле и не запахивать и не удалять. Стерня удерживает землю от пылевых бурь, стерня и ее корни перегнивают и удобряют почву. Равно не надо удалять после жатвы и сорные растения, которые, также перегнивая, способствуют обогащению пашни. Так утверждает А. М. Бурдун.

Много премудростей в понимании жизни земли и растений открыли ученые ХХ века, и это еще далеко не всё. Земля — это Вселенная с тысячью тайн.

Откроешь одну — обнаружатся десятки других непознанных. Пришло и понимание и того, что технический прогресс обернулся для человечества не только добром — ростом производства сельскохозяйственной продукции, но и злом, о котором предупреждал еще более ста лет назад Константин Циолковский: «Машинами крестьян не заменишь, как химикалиями не заменить коровий и конский навоз. Тысячи лет тучные хлеба росли на навозе — теперь горе-химики утверждают, что навоз они могут заменить химикалиями. Тонкая химия природных сил недоступна нам. В навозе или перегное содержатся тысячи различных ингредиентов (а еще больше обертонов, управляющих качеством пищи), микроэлементов, о которых химики и понятия не имеют. Эти ингредиенты и создают вкусный, питательный хлеб… Ученые вместо него предлагают химический эрзац!.. Следовательно, плодородные земли обречены на простой и регресс».

Циолковский видел, что механизация, химизация и минерализация сельского хозяйства в корне нарушили весь строгий баланс жизни и восстановить его не удастся, если теперь же немедленно не будут приняты чрезвычайные меры.

Но население планеты стремительно растет. Нас на земле уже больше семи миллиардов и скоро уже будет восемь миллиардов. И всем нужен хлеб и другие продукты земледелия. Поэтому думать, что человечество от высоких технологий в земледелии откажется и перейдет к органическому земледелию, было бы сверхнаивно. Но тем не менее это движение нарастает. Пока оно затрагивает мелкие и средние хозяйства, но есть уже примеры и крупных хозяйств, которые видят выгоду в производстве органической и более затратной продукции и тем не менее выгодной в силу большей стоимости произведенных органических продуктов.

Есть свои энтузиасты производства органической продукции и на Кубани. Более того, в крае создана система, которая позволяет сохранять плодородие благодаря регулярному мониторингу состояния почв. В тоже время в России нег пока общей стратегии развития органического земледелия, которое предполагает бережное отношение к земле как к живому организму, улучшение плодородия за счет возврата на поля органики, сидерации, мульчирования, севооборота, а также получение натуральных экологически безопасных продуктов питания без использования химических удобрении и средств защиты растений.

Главный недостаток системы органического земледелия (СОЗ) — снижение до 30 процентов урожайности в сравнении с традиционными системами земледелия. Но это не останавливает энтузиастов СОЗ. Так, В Павловском хозяйстве « Зори Кавказа» с 2004 года применяет «кубанскую нулевку» Николай Атаманов. Пшеница известного в крае селекционера, доктора биологических наук А. М. Бурдуна дает у него 50—60 центнеров с гектара при 40-процентной норме удобрений. А в 2006 году, когда технология была выполнена полностью, урожай превысил 70 центнеров.

Семейная «Биоферма Кубани» создана Иваном и Татьяной Новичихиными в 2008 году. Первая в России сертифицированная по европейским стандартам ферма по выращиванию органических овощей и фруктов на площади 17 гектаров. Новичихины хотели, чтобы их дети, а их в семье четверо, жили в чистой природной среде и питались здоровыми продуктами, без химии.

Ферма Новичихиных работает на земле, которая до этого три года не обрабатывалась. Находится в 25 километрах от Краснодара, что теоретически облегчает реализацию выращенной продукции.

— Это суровый опыт. Учеба и практика, путь проб и ошибок,— рассказывает Иван Новичихин. — Мы не специалисты сельского хозяйства. Ни я, ни жена. Постигали науку органического земледелия с нуля. Первые годы ушли в минус. Печально, конечно. Но мы не сдавались. Поняли, что сельское хозяйство на принципах природного органического земледелия, его технологии затратны. Поэтому необходимо, чтобы органическая продукция стоила дороже обычной. Но потребители не понимают этого. Более того, хотят, чтобы она была дешевле традиционной, выращенной с применением современных технологий и применением минеральных удобрений и химической защиты растений. Говорят, что огурцы или томаты (а Новичихины выращивают овощи) те же, что и у других. Почему же стоят гораздо дороже? «Приходится объяснять, но нас слышат далеко не все».

— Новое всегда приживается с трудом,— говорю я. — На Западе тоже не всё поначалу шло гладко. Потребовалось новое законодательство, понимание, что органическая продукция не может стоить столько же, что и выращенная с применением минудобрений и химических средств защиты, а значит, достаточно вредная для здоровья. Хотите быть здоровыми и успешными — употребляйте органическую продукцию. И многие согласны платить большую цену. Сейчас во многих странах существуют сети специализированных магазинов, реализующих продукцию СОЗ.

Выработаны документы — критерии, по которым определяется органическая продукция. У нас, говорит Иван Новичихин, такой законодательной базы пока нет.

В 2018 году принят ФЗ №2180 «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Но вступит закон в силу почему-то только в 2020 году. Создатели закона считают, что такой большой промежуток между принятием закона и его вступлением в силу необходим для того, чтобы подготовиться, встать на конверсию, пройти сертификацию, чтобы занять свою долю нового рынка. В общем, нужно ждать еще больше года, чтобы начать действия по сертификации своей органической продукции. А она сложна — об этом можно судить по аналогичным законам, давно принятым на Западе. И потребует немалого времени. Но вода, как известно, камень точит. Так что новопроходцам придется набраться терпения.

Новичихин по этому поводу признается:

— Вот я и думаю, реально ли вообще производить органическую продукцию в России? Кто будет ее покупать и за какие деньги? В Краснодаре прошла выставка «Кубаньпродэкспо». Ее участники пришли к выводу, что для сельского хозяйства России важно не столько заниматься «чистой органикой, сколько повышать уровень биологизации традиционного земледелия».

Между тем еще в 2007 году на конференции ООН, посвященной органическому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, в Риме было заявлено, что крупномасштабный переход мирового сельского хозяйства на органические технологии может не только остановить недостаток продовольствия, но и улучшить состояние окружающей среды.

Почему же органическое земледелие явно пробуксовывает? Может быть, потому, что СОЗ — это целая система, комплекс взаимосвязанных мероприятий: агротехнических, мелиоративных, почвозащитных, организационно-экономических, направленных на эффективное использование земли, агроклиматических ресурсов биологического потенциала растений, повышение плодородия почвы с целью получения экономически выгодных урожаев сельскохозяйственных культур без применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений и с наименьшими затратами труда на единицу продукции.

В крае предлагается Сбалансированная биологизированная система земледелия. Она включает известные апробированные агроприемы и варианты нетрадиционного сельского хозяйства: органического, альтернативного, экологического, капиталоемкого и других в сочетании с современными адаптивными или интенсивными сортами и гибридами, современной техникой.

Такая система, по мнению специалистов, обеспечивает достаточное количество высококачественного продовольствия и сырья, сохраняет свои ресурсы, безопасные для окружающей среды, и приносит хороший доход.

В настоящее время «Биофирма Кубани» сотрудничает с крупной торговой сетью Краснодара «Табрис», что позволяет биофирме сводить концы с концами и иметь хотя бы маленькую прибыль, позволяющую выживать.

По мнению Новичихина, органическое земледелие требует больших затрат и большего количества работников, что отражается на стоимости продукции. Поэтому желающих заняться этой формой сельского хозяйства в крае пока немного. Тем не менее в краевом Департаменте сельского хозяйства надеются, что в ближайшее время количество таких хозяйств должно приблизиться к ста пятидесяти. Для этого необходимо оказывать начинающим помощь как методическую, так и материальную. Новое никогда не дается просто и потому нуждается в поддержке государства. Иначе мы можем оказаться, как не раз бывало, в прошлом, в роли догоняющих.

Виктор БОГДАНОВ