Верный друг где-то рядом

В Краснодарском краевом театре кукол состоялась премьера музыкальной сказки для детей с трех лет «Таинственный гиппопотам». Главный режиссер театра, постановщик нового спектакля заслуженный деятель искусств Кубани Константин Мохов, взяв за основу пьесу В. Лившица и И. Кичановой, создал увлекательную и очень вдумчивую историю об очень важных для каждого человека вещах: о том, что такое дружба, о доверии и возможности делить с кем-то все радости и горести, способности пожертвовать собой ради другого.

Это крайне непросто — говорить с детьми на такие порой и для взрослого человека сложные темы. Очень дорогого стоит найти верный тон, правильные слова и образы, чтобы ребятам не только было интересно, но и увиденное и услышанное ими нашло бы, самое главное, отклик в их сердцах, заставило бы задуматься над тем, что же отличает настоящую дружбу от всего остального. Кажется, постановочной группе «Таинственного гиппопотама» это удалось в полной мере.

Надо при этом отдать также должное сценографии Константина Мохова, музыке, над которой поработал композитор Валентин Демин, и хореографии Ольги Отараевой.

Как всегда, яркие, притягивающие взгляд куклы и костюмы создала художник заслуженный работник культуры России Елена Мацкевич. Декорации поражают воображение, и кажется, что действительно оказываешься в сказочной тропической стране, где живут необыкновенные обитатели. Здесь и мудрый Жираф дядя Боря (актер Александр Куча), и бескорыстный и самоотверженный Бегемотик Боря (заслуженная артистка Кубани Анна Сезоненко и Ольга Колосова), и инфантильный Львенок Лева (Полина Стрижакова и Валерия Подвойская) и хитрый Удав Устин (Александр Куча), и жестокий Крокодил Кирилл (заслуженный артист Кубани Виталий Лобузенко и Демид Бахур) и другие не менее колоритные персонажи.

Маленьким и взрослым зрителям за один час, столько длится спектакль, предстоит совершить огромное путешествие. Проследовать за главными героями сказки, ищущими таинственного Гиппопотама, и стать свидетелями их захватывающих приключений. И надо сказать, что дух захватывает не только у малышей, но и у пап и мам. Те сцены, что дети понимают буквально, взрослые могут воспринимать аллегорически, находя в них лежащие не на поверхности смыслы.

В общем, историю про «Таинственного гиппопотама» точно стоит посмотреть. Причем неудивительно будет, если кто-то захочет это сделать во второй и в третий раз.

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА