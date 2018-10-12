Уклонение от уплаты алиментов привело к аресту

38-летний житель города Туапсе поплатился свободой за неуплату алиментов. Гражданин П. с марта 2017 года игнорировал свои отцовские обязанности и не перечислял алименты семилетней дочке. В отношении должника в Туапсинском районном отделе судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю было возбуждено исполнительное производство.

После нескольких неявок гражданина по вызову к судебному приставу-исполнителю должник был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В результате рассмотрения административного материала, мировым судьей в качестве меры наказания было принято решение о лишении свободы гражданина П. сроком на 10 суток. Остается надеяться, что эта мера впечатлит туапсинца и он начнет выплачивать алименты собственному ребенку.