Электронное списание – для быстрого возврата долгов

Работники Управления ФССП России по Краснодарскому краю активно развивают в своей работе новые формы по ускорению процесса возврата денежных средств, взыскателям. Так судебными приставами-исполнителями проводится электронное списание денежных средств со счетов должников.

В соответствии с действующим законодательством судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на банковский счет должника и произвести списание денежных средств в рамках задолженности по исполнительному производству.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случаях, когда не известны реквизиты счетов должника, судебные приставы могут направить в банк постановление о розыске счетов и наложении на них ареста.

Напоминаем, что на Интернет-сайте Управления ФССП России по краснодарскому краю в разделе «Информационные системы» действует «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах.