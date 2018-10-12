«Троицкий групповой водопровод» посетили депутаты ЗСК

В среду 10 октября комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства кубанского парламента по поручению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко провел выездное заседание в Крымском районе. Также в заседании приняли участие руководители департамента строительства Краснодарского края, других профильных ведомств и подрядчики. Депутаты побывали на объектах ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», где получили наглядное представление о работе предприятия, а также смогли ознакомиться с ходом строительства нового магистрального водовода.

Сегодня «Троицкий групповой водопровод» является крупнейшим водоснабжающим предприятием на юге России. Ежегодно для обеспечения населения Новороссийска, Геленджика, Крымска и прилегающей курортной зоны, где проживает более полумиллиона человек, подается около 48 миллионов кубометров питьевой воды. Предприятие работает с 1971 года. Система водоснабжения состоит из 150 артезианских скважин, 3 насосных станций, 6 резервуаров чистой воды и 188 км магистральных сетей.

Мероприятие началось с осмотра насосных станций второго и третьего подъемов. Исполняющий обязанности директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев подробно ознакомил участников выездного заседания с работой станций, показал машинные залы, оборудование, рассказал о возможностях и существующих проблемах. В ходе поездки депутаты смогли увидеть, как проходят ремонтные работы магистрального водовода МВ-1. А также краевые парламентарии проинспектировали строительство новой нитки магистрального водовода МВ-3 диаметром 1000 мм. Напомним, что сейчас идет строительство участка магистрали через станицу Неберджаевская протяженностью 2 км. Работы проводятся за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» региональной госпрограммы «Развитие ЖКХ». Согласно проекту общая протяженность новой нитки водовода 12 км. В настоящее время уже построен участок магистрали длиной 10 км от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от Крымска, до станицы Неберджаевской. В перспективе строительство еще одного участка - от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 протяженностью 27 км. Кроме того, на водозаборе «Троицкого группового водопровода» будут построены 13 скважин. По оценке специалистов, после ввода объектов в эксплуатацию проблем с водоснабжением в Крымском районе, а также в Новороссийске и Геленджике должно стать меньше.

Подробно ситуацию депутаты во главе с председателем профильного комитета ЗСК Владимиром Лыбаневым обсудили уже после осмотра насосных станций и строящегося водовода. На совещании был проведен тщательный анализ работы, направленный на улучшение водоснабжения приморских городов, особенно в летний период. Администрация Краснодарского края и ЗСК на протяжении многих лет занимаются масштабной работой, направленной на улучшение сложившейся ситуации. Так, к примеру, было инициировано проведение на Троицком групповом водопроводе проектных, изыскательских и строительных работ. Со своей стороны специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» делают все возможное, чтобы поддерживать работу объектов водоснабжения в должном состоянии, регулярно проводятся мероприятия, позволяющие повысить технологическую эффективность.

По итогам совещания депутаты отметили позитивные достижения в сфере водоснабжения Черноморских городов и одобрили дальнейшие планы действий на ближайшие годы.