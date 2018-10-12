В Усть-Лабинске запустили линию по производству крупноформатного газобетона

Усть-Лабинск, 11 октября 2018 года, – Администрация Усть-Лабинского района сообщает о запуске линии по производству крупноформатных армированных изделий на заводе «Главстрой-Усть-Лабинск». Продукция является популярным видом стройматериалов в европейских странах, и новинкой для российского строительного рынка. Пуск линии осуществил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец.

11 октября, в Усть-Лабинске, на предприятии «Главстрой-Усть-Лабинск» состоялся запуск линии по производству уникальных крупноформатных изделий из армированного газобетона. Усть-Лабинская завод стал первым производителем газобетонных плит перекрытий на территории центральных и южных регионов России и единственным предприятием в стране, освоившим выпуск перегородочных панелей. Продукция позволит сократить временные, финансовые расходы и трудозатраты при возведении объектов различного назначения. При этом конструкции будут обладать улучшенными характеристиками по тепло- и звукоизоляции.

Возможность изготовления крупноформатных армированных изделий стала результатом модернизации предприятия. Она осуществлялась путем внедрения технологических операций, некоторые из которых применены на аналогичных производствах впервые. Так, для сухой распиловки пластов армированного газобетона специалисты технической службы разрабатывали станок с «чистого листа». Скорректирована работа более 30% машин действующей линии. Важно, что модернизация производилась без остановки производства.

Новые изделия успешно прошли статические испытания в компании «Стройдиагностика» (г.Краснодар), сертифицированы на огнестойкость, звукоизоляцию и прочность. Специалистами КубГАУ разработаны альбомы технических решений по применению продукции в строительстве зданий различного назначения. Изготовлены демонстрационные образцы и пробные товарные партии плит. На первом этапе компания планирует ежемесячно выпускать 5800 кв. метров качественного покрытия. Этот объем позволит укомплектовать перекрытиями 150 однокомнатных квартир или футбольный стадион. В перспективе производственная мощность может быть увеличена.

Генеральный директор «Главстрой-Усть-Лабинска» Николай Горетый:

- В России почти 70 газобетонных заводов, из них только 11 производят армированные изделия, преимущественно перемычки для оконных и дверных проемов. В настоящее время армированные изделия составляют менее 1% в общем объеме выпуска газобетона, что вызвано техническими трудностями в освоении их выпуска и особыми требованиями к технологии производства. Однако опыт европейских стран показывает перспективность данного направления: стеновые панели активно используются для возведения малоэтажных жилых домов, школ, детских садов, зданий производственного и коммерческого назначения. В Германии, например, на армированные изделия приходится около четверти общего объема производства газобетона. По аналогии со стройкомплексом ФРГ, емкость общероссийского рынка может составить 2,8 млн армированный изделий в год, в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – около 288 000 изделий.

Николай Артющенко, глава Усть-Лабинского района

- Завод по производству газобетонных блоков один из флагманов экономики района и один из новаторов в производственных процессах. Коллектив предприятия все время совершенствует технологии и ищет новые решения и каналы сбыта. Начало выпуска уникальных крупноформатных изделий позволит не только обеспечить потребности района в такой продукции, но выйти в лидеры в своем сегменте, увеличить объемы продукции, расширить ассортимент и в конечном итоге увеличить выручку и отчисления в районный бюджет.