Не заплативший налоги кубанец может остаться без телевизора

Работники Каневского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю, представители налоговой инспекции и администрации Стародеревянковского сельского поселения организовали и провели совместный поквартирный обход должников по имущественным налогам.
Для обхода были намечены 23 гражданина, накопившие различные суммы задолженности по налогам. В ходе мероприятия выяснилось, что по 12 адресам, указанных в исполнительных документах, должники не проживают. По указанным фактам были составлены акты совершения исполнительных действий.
Еще в 10 квартирах должники фактически проживают, но в момент визита участников обхода граждан дома не оказалось. По эти адресам были оставлены извещения о явке на прием к судебному приставу - исполнителю.
Пообщаться лично с должником удалось только в одном случае. Гражданин Г. имел налоговые задолженности на общую сумму порядка 7400 рублей. Поскольку на месте должник не пожелал оплатить налоги, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста плазменного телевизора. Если в установленный законом срок задолженность не будет погашена, телевизор изымут и передадут на реализацию.
Не заплативший налоги кубанец может остаться без телевизораПятница, 12 октября 2018 15:24
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Работники Каневского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю, представители налоговой инспекции и администрации Стародеревянковского сельского поселения организовали и провели совместный поквартирный обход должников по имущественным налогам.