Налоговое преступление расследовали сотрудники ФСБ

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 46-летнего Эдуарда Щ. Приговором Советского районного суда г. Краснодара он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Эдуард Щ. совместно с четырьмя жителями г. Краснодара и Ейска, действуя в составе организованной группы, с осени 2008 года по август 2011 года путём предоставления в краевые налоговые органы документов, содержащих ложные сведения о праве ряда коммерческих организации на возмещение налога на добавленную стоимость, совершили хищение денежных средств Российской Федерации в размере свыше 394 млн рублей, а также покушались на хищение еще более 57 млн рублей.

В начале июля 2011 года Щ. организовал изготовление подложных официальных документов, обладающих соответствующими реквизитами и удостоверяющими юридические факты.

В сентябре 2011 года он был объявлен в федеральный розыск, а в декабре – в международный розыск. В июне 2015 года задержан на территории Австрии и по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадирован из Вены в Москву.

Расследование уголовного дела осуществлялось Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, в апелляционной жалобе просил смягчить приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам, согласившись с участвующим в деле прокурором, приговор оставила без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.