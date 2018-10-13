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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи заместитель директора департамента городской администрации стал фигурантом уголовного дела

Суббота, 13 октября 2018 00:08
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Следственным отделом по городу Сочи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году в рамках исполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по инициативе департамента городского хозяйства администрации Сочи управлением муниципальных закупок на сайте было размещено 55 заявок на проведение конкурса в форме электронного аукциона. Подозреваемый, состоя на тот момент в должности директора департамента городского хозяйства, заключил 55 муниципальных контрактов с застройщиком на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме по улице Виноградной на общую сумму более 122,9 миллионов рублей, выделенных из бюджетных средств. Между тем, строительство дома было не завершено, так как до настоящего времени технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения дома не осуществлено, а также отсутствовало разрешение на строительство, что было известно мужчине. Таким образом, чиновник превысил свои полномочия, что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде неправомерного расходования бюджетных средств на указанную сумму, поскольку деньги были потрачены на приобретение жилья, не отвечающего требованиям.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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