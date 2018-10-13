В Сочи заместитель директора департамента городской администрации стал фигурантом уголовного дела

Следственным отделом по городу Сочи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году в рамках исполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по инициативе департамента городского хозяйства администрации Сочи управлением муниципальных закупок на сайте было размещено 55 заявок на проведение конкурса в форме электронного аукциона. Подозреваемый, состоя на тот момент в должности директора департамента городского хозяйства, заключил 55 муниципальных контрактов с застройщиком на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме по улице Виноградной на общую сумму более 122,9 миллионов рублей, выделенных из бюджетных средств. Между тем, строительство дома было не завершено, так как до настоящего времени технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения дома не осуществлено, а также отсутствовало разрешение на строительство, что было известно мужчине. Таким образом, чиновник превысил свои полномочия, что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде неправомерного расходования бюджетных средств на указанную сумму, поскольку деньги были потрачены на приобретение жилья, не отвечающего требованиям.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю