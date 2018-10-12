Сегодня в Кубанском казачьем войске подведут итоги работы

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда отчитается перед казаками о проделанной за год работе.

Минувший год стал для кубанских казаков временем высоких достижений - войско доказало, что ему по плечу даже самые сложные задачи.

Среди приглашенных на сбор Кубанского казачьего войска: заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном Федеральном округе Анатолий Сафронов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, главный Федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном Федеральном округе Алексей Ермаков, заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко, атаманы ККВ, сотрудники войскового правления войска и администрации края и краевые СМИ.

В этом году ежегодный отчетный Сбор атамана Долуды решили провести в октябре, так как в этом году казаков ждут большие перемены. 27 ноября в Москве состоится Большой круг, на котором будет принято судьбоносное для казаков решение – создание Всероссийского казачьего войска. На Сборе выберут делегатов, которые представят Кубанское казачье войско на учредительном казачьем круге.

Кроме того, на повестке дня: подведение итогов экономики районных казачьих обществ, несение государственной службы – одного из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска, работа казачьих ЧОПов и много другое.

Напомним, по состоянию на 12 октября 2018 года численность казаков в казачьих обществах составляет 53 477 человека, а с членами семей 166 844 человека.