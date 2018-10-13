В Краснодаре отпразднуют День Черного Моря

13 октября в 10:00 в парке «Солнечный остров» состоится экологический праздник «Экодвор», который приурочен к Международному Дню Черного Моря. Организаторами выступают Система Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке общероссийского движения ЭКА.

Мероприятие начнется в 10.00 с природоохранной акции на территории парка «Солнечный остров» – ее участники очистят от мусора участок берега оз. Старая Кубань. Краснодарские студенты, волонтеры и жители города помогут навести порядок в парке, а также сдадут для последующей переработки бытовые отходы: макулатуру, пластиковые бутылки, сломанную оргтехнику и батарейки. В 13.00 стартует праздник «Экодвор», главной активностью которого станет прием бытовых отходов для вторичной переработки. На площадках праздника пройдут увлекательные интерактивные мероприятия для жителей всех возрастов: экологические мастер-классы, экоквест, игра «Спасем океан» и много других интересных активностей. Приём вторсырья для последующей сдачи во вторичную переработку станет ключевым событием праздника.

«Мы рады, что праздник «Экодвор» с каждым годом собирает все больше участников. Гости праздника узнают, как сократить количество мусора в повседневной жизни, внедряя практику раздельного сбора отходов, как бережнее относиться к природе родного края и помочь окружающей среде. Совместно с нашими партнерами мы разработали новый, игровой формат активностей - он получает хороший отклик среди подрастающего поколения», - отмечает Александр Горбачев, Руководитель направления корпоративной социальной ответственности по Центральному и Южному регионам.

Краснодар станет одним из 5-ти городов Краснодарского края, где состоятся праздники «Экодвор», приуроченные ко Дню Чёрного моря. Другими городами-участниками станут Анапа, Геленджик, Новороссийск и Сочи. Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31-го октября в честь события, произошедшего в 1996 году, когда причерноморских стран подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.