В выходные на юге Кубани потеплеет до 26 °C

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 5−10 °С, на востоке и в предгорьях похолодает до 2−7 °С. Днем воздух прогреется до 16−21 °С. Ветер 6−11 м/с, 13 октября местами усиление до 15−20 м/с, 14 октября — 13−18 м/с.

В Краснодаре сохранится ясная погода. Ночью будет около 7 °C, днем потеплее до 20−22 °С. Ветер 5−6 м/с.

На Черноморском побережье также без осадков. В ночь на субботу термометры покажут 8−13 °С, ночью 14 октября будет 10−15 °С. Дневные температуры — 18−23 °С, на юге воздух прогреется до 26 °C. Ветер 12−17 м/с, местами порывы 20−25 м/с, в Новороссийске 23−28 м/с, в районе Сочи 6−11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура морской воды в Ейске и Приморско-Ахтарске — 15 °C, в Темрюке и Анапе — 17−18 °C, в Новороссийске, Туапсе и Геленджике — 20−21 °C, в Сочи — 22 °C.