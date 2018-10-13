Краснодарский модный десант на Неделе моды Fashion Week Russia

13 октября в Московском Манеже стартует Неделя Моды Fashion Week Russia Mercedes-Benz. В этом сезоне в ней примут участие 175 российских и зарубежных дизайнеров, которые покажут модные тенденции 2019 года.

Впервые на главном подиуме страны Кубань представят три молодых дизайнера. Мариам Овсепян, Наира Арутюнян и Роман Уваров в сентябре приняли участие в показе молодых дизайнеров «Мода по-русски», приуроченного к 225-летнему юбилею столицы Кубани и организованного Молодежным парламентом г. Краснодара. Главным приглашённым экспертом городского показа была директор по работе с дизайнерами Fashion Week Russia Mercedes-Benz Регина Шарифулина. В результате в этом году краснодарцев на осенней Неделе Моды уже трое.

Студентка факультета архитектуры и дизайна Кубанского Государственного Университета Мариам Овсепян была отобрана на обучающую, презентационную площадку Fashion Futurum Accelerator, которая в весной этого года дала старт другому нашему земляку - Роме Уварову. Сам Роман Уваров 17 октября представит в Московском Манеже коллекцию наравне с ключевыми дизайнерами страны.

Дизайнер Наира Арутюнян также выступит в программе в рамках проекта «M.I.R.277» 15 октября и представит свою женскую коллекцию «LA FLEUR».

«Первыми краснодарскими дизайнерами, покорителями российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia были Екатерина Брегеда в 2013 году и Ольга Продан в 2014 году. Позитивно, что, вдохновившись их примером, в Краснодаре за это время создалось целое созвездие молодых талантливых краснодарских дизайнеров. Важно, всем органам власти поддержать их дальнейшее развитие, чтобы их энергия дала стимул легкой промышленности нашего края, созданию рабочих мест, новых предприятий, а не осталось только их хобби» - прокомментировала депутат Государственной Думы Наталья Костенко и пообещала посетить показы всех краснодарских дизайнеров на российской Неделе Моды.

Напомним, Наталья Костенко инициировала законодательное усиление защиты интеллектуальных прав российских дизайнеров через создание нового вида временной охраны промышленных образцов. Это позволит серьезно продвинуться в решении проблемы воровства идей в мире

моды и дать стимул для развития именно молодым дизайнерам, у которых кроме идей, как правило, ничего нет. Законопроект получил поддержку Правительства РФ и рассматривается Госдумой в первом чтении.