Магистраль Грозный — Краснодар за 1 трлн рублей не попала в план развития

От строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали из Чечни в Краснодарский край было решено временно отказаться. Она не вошла в план развития магистральной инфраструктуры РФ на ближайшие пять лет, говорится в сообщении на сайте правительства России.

В августе этот дорогостоящий проект был внесен Министерством экономического развития РФ в правительство для рассмотрения. Получил отказ и еще один проект трасса Джубга — Сочи. По этим двум магистралям, как пояснили в ведомстве, еще нет необходимого уровня проработки, а это особенно важно с учетом высокой стоимости проектов, пишет РБК.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в июне 2018 года предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Грозный — Краснодар, которая может стать связующим звеном между Северным Кавказом и Югом России и оказать значительное влияние на экономику всех субъектов этих регионов. Предварительно называлась стоимость проекта в размере 1 трлн рублей.