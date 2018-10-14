На Кубани стартовал сезон ярмарок выходного дня

Теперь каждую субботу с 8:00 жители и гости региона могут приобрести на ярмарках фрукты, овощи, рыбу, мед, колбасные и молочные изделия. Свою продукцию напрямую реализуют представители крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели.

«Для Кубани эта традиционная форма торговли пользуется высоким спросом у жителей. На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции высокого качества и по приемлемым ценам. Ее стоимость на 10−15% ниже, чем на рынках и в торговых сетях края», — цитирует руководителя регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного пресс-служба администрации Краснодарского края.