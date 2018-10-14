В Сочи открылся первый саммит молодых ученых и инженеров

Первый саммит молодых учёных и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки" стартовал в воскресенье в образовательном центре "Сириус" в Сочи, его участниками стали около 250 студентов, рассказали организаторы мероприятия журналистам.

Саммит стал первым в России мероприятием, которое объединил на одной площадке студентов, аспирантов, молодых учёных, инженеров и экспертов в различных областях науки и техники. По информации организаторов, участниками саммита стали около 250 студентов из 78 вузов более чем 20 регионов России, в числе которых выпускники "Сириуса", получатели и соискатели гранта президента РФ. Все претенденты представили наработки по собственным проектам и исследованиям, а также мотивационное эссе.

Партнерами саммита стали 68 компаний, представители которых проведут для ребят лекции и круглые столы, поделятся опытом и дадут советы. По словам руководителя Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, главная цель саммита заключается в том, чтобы ведущие российские вузы представили студентам свои магистерские программы, а компании — программы стажировок.