В Новороссийске женщина умерла от отравления грибами

Преподаватель из новороссийской школы умерла в реанимации. По предварительной информации, учительница отравилась грибами.

Как сообщает "Сайт города-героя Новороссийск", накануне инцидента 37-летняя педагог и ее муж одновременно почувствовали себя плохо. Они сразу же обратились за помощью к медикам, однако женщина от госпитализации отказалась, поскольку ей не хотелось оставлять троих своих детей без присмотра.

Спустя некоторое время самочувствие учительницы ухудшилось и ее экстренно доставили в больницу. Уровень интоксикации оказался слишком высок и 13 октября женщина скончалась.

Несмотря на то, что мужу преподавательницы оказали первую помощь, он все еще находится в реанимации.

Какие именно грибы послужили причиной отравления супругов, не уточняется.