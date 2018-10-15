ООО «ЕйскВодоканал» плывет к банкротству

Долг ООО «ЕйскВодоканал» перед ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» на сегодняшний день составляет 139 млн рублей, что соответствует оплате за 11 месяцев.

ООО «ЕйскВодоканал» осуществляет услуги холодного водоснабжения на территории Ейского городского поселения Ейского района. Питьевую воду для абонентов предприятие получает от ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на основании договора холодного водоснабжения. Со своей стороны ГУП КК «Кубаньводкомплекс», взятые на себя обязательства по поставке воды «ЕйскВодоканалу» выполняет в полном объеме, более того, фактические объемы водопотребления превосходят те, что предусмотрены согласно договору. А вот «ЕйскВодоканал» систематически уклоняется от оплаты получаемого коммунального ресурса, следствием чего является ежемесячный рост дебиторской задолженности за покупную воду.

Между тем, затраты на подъем воды из подземного горизонта, очистку ее от сероводорода и других примесей, электроэнергию для доставки воды до контрагента – ООО «ЕйскВодоканал» (расстояние от артезианских скважин до города 104,5 километров) – довольно значительны. И вполне очевидно, что без финансовых средств невозможна четкая работа предприятия. Другие источники дохода у ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отсутствуют. Чем меньше предприятие получает денег за оказанные услуги, тем меньше оно может вложить в ремонт и модернизацию системы водоснабжения. Более того, отсутствие денежных средств у РЭУ «Ейский групповой водопровод» ставит под угрозу выполнение мероприятий по подготовке производственных объектов к надежной работе в предстоящем отопительном сезоне.

Действия ООО «ЕйскВодоканал» совершаются в нарушение федерального законодательства, создают реальную угрозу причинения значительного ущерба государственному предприятию, его стабильному функционированию, а соответственно, бесперебойному водоснабжению потребителей города Ейска и других муниципальных образований северо-западного направления Краснодарского края, так как в связи с отсутствием нормальной платежной дисциплины в свою очередь ГУП КК «Кубаньводкомплекс» вынуждено задерживать платежи поставщикам электроэнергии.

Напомним, что с ООО «Югводоканал», осуществлявшим ранее поставки воды до 1 июля 2017 года «ЕйскВодоканал», контрагент также накопил многомиллионные долги, которые до сих пор не погашены. Кроме этого у «ЕйскВодоканала» имеется задолженность и за электроэнергию.

В связи со значительными долгами ООО «ЕйскВодоканал» тремя крупными кредиторами инициировано рассмотрение дела в арбитражном суде Краснодарского края о признании должника несостоятельным (банкротом).