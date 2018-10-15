Автомобиль «в домик» не спрячешь

Еще одному должнику пришлось переквалифицироваться пешеходы. Житель Курганинского района Краснодарского края стал жертвой собственной хитрости. Гражданин задолжал, ни много ни мало, 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом он старательно избегал встреч с судебными приставами. Настолько старательно, что временами дело доходило до смешного. В ходе очередного визита работников Службы в 7 часов утра (В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 до 22 часов) должник сделал вид что его нет дома. При этом во дворе стоял автомобиль, на котором он ежедневно ездит на работу. Вернее сказать, ездил.

Следующий выезд работников Службы, буквально через пару дней, в 9 часов утра, прошел гораздо результативнее. Гражданин снова спрятался «в домик» усиленно делая вид, что не слышит звонков и стука в дверь. Да вот только ретировался он излишне спешно – автомобиль Audi A4 оказался брошенным на улице и незапертым.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства и изъял его. Неплательщик может, конечно, прятаться и дальше. Вопрос лишь в том, какой в этом смысл.

Куда благоразумнее оказался другой житель Курганинска. Гражданин сразу оценил серьезность своего положения и не стал доводить дело до ареста авто. Он на месте погасил задолженность в полном объеме.