Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках регионов по благоустройству дворов

Партийный проект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств

Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

«С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», − заявил Павел Качкаев.

Он также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ.

По словам Павла Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

«Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта.

Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – заключил координатор «Городской среды».

Павел Качкаев отметил, что создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – прямое поручение Президента, данное им в «майском указе», – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30%.

Региональный координатор партпроекта «Городская среда» Виктор Тимофеев рассказал, что в Краснодарском крае осуществляется постоянный партийный контроль на всех объектах благоустройства и после окончания работ. Перечни территорий для благоустройства формируются на основе предложений граждан в муниципалитетах.

«Только жители решают, каким образом будет приводиться в порядок каждый конкретный объект. Такой подход позволяет не только делать жизнь более комфортной, но и объединяет, сплачивает всех нас, помогает ощутить ответственность как за свой двор, так и за судьбу малой Родины и страны в целом», − подчеркнул Виктор Тимофеев.

Проект Партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей.