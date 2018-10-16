На благо родного края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава региона отметил, что продукция местных производителей пользуется успехом у россиян, а агропромышленный комплекс Кубани ежегодно устанавливает рекорды.

— Наш каравай весит 10,4 миллиона тонн. За этой цифрой — крестьянская мудрость, самоотдача и огромное трудолюбие тысяч людей,— отметил глава края. — На земле живет каждый второй житель региона. Важно сделать так, чтобы сельский труд был прибыльным, семьи жили в достатке, дети продолжали славные традиции своих предков и так же бережно относились к родному краю.

Он добавил, что в регионе постоянно наращивается государственная поддержка сельского хозяйства. Только в этом году она составляет более семи миллиардов рублей.

— В отрасль приходят новые технологии, обновляется парк сельскохозяйственной техники, укрепляется собственная селекция. Всё большую значимость для экономики приобретают личные подсобные и фермерские хозяйства. Сегодня наша натуральная продукция ценится по всей стране,— подчеркнул губернатор и пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев.