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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани открылся сезон ярмарок

Вторник, 16 октября 2018 00:37
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На Кубани открылся сезон ярмарок

Всего на территории края размещаются более восьмидесяти ярмарок выходного дня, на них предусмотрено более пяти тысяч торговых мест.

Ярмарки выходного дня заработали в полном объеме 13 октября.

— Для Кубани эта традиционная форма торговли пользуется высоким спросом у жителей. На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции высокого качества и по приемлемым ценам. Ее стоимость на 10—15 процентов ниже, чем на рынках и в торговых сетях края,— прокомментировал руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Теперь каждую субботу, с 8 часов утра, кубанцы могут приобрести на ярмарках фрукты, овощи, рыбу, мед, колбасные и молочные изделия.

В департаменте уточнили, что свою продукцию напрямую реализуют представители крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели.

В краевом центре продовольственные ярмарки будут работать каждую субботу, с 08:00 до 15:00, по одиннадцати адресам. Для реализации сельскохозяйственной продукции организовано 880 торговых мест.

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