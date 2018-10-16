Помочь людям с ограниченными возможностями

В круговороте жизни мы нечасто задумываемся о том, что доступные большинству из нас блага цивилизации могут быть недоступны для инвалидов. Обычная прогулка по городу, поход в аптеку, магазин без специальных приспособлений для людей с ограниченными возможностями превращаются в серьезную проблему. Помочь и раздвинуть рамки, ограничивающие жизнь таких людей,— задача цивилизованного общества.

Интересы инвалидов защищает Фонд социального страхования

Управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации Александр Рунов провел прием граждан в филиале №20 города Курганинска вместе с директором Александром Леонидовичем Шагаловым, а также представителями общественных организаций инвалидов Курганинска. Были рассмотрены обращения людей, которые в силу своего нездоровья нуждаются в помощи.

Межсезонье — лучшее время для санаторно-курортной реабилитации

Большинство людей пришло на прием по вопросу получения льготных путевок в санаторий. Сотрудники фонда разъяснили, что необходимо в начале обратиться в районную больницу за справкой формы 70/У, в ней в соответствии с медицинскими показаниями будет указано, какой курорт и какой профиль санаторного лечения требуются. И тогда в порядке очереди путевку обязательно предоставят.

Краснодарский край в марте 2018 года перешел на единую электронную очередь льготников — до этого она формировалась отдельно по каждому городу и была разбита по разным группам заболеваний. Это новшество сначала вызвало недоумение и даже возмущение людей, например, когда номер в очереди был четырехсотым, а стал тысяча четырехсотым. Жалобы прекратились, когда выяснилось, что так удобнее определить время получения путевки.

На прием пришел ветеран боевых действий Ю. В. Безниско. Он подал заявление на путевку в апреле 2016 года. С 7 ноября 2018 ему предоставлена возможность поехать в санаторий «Ай-Петри» в Ялте. В санаторий «Солнечный» в город Геленджик 7 ноября поедут ветеран боевых действий К. М. Гарагашев и инвалид второй группы З. А. Шевченко.

В 2018 году санаторные путевки получат семь тысяч льготников Краснодарского края

По вопросам, почему все путевки на осенне-весенний период, Александр Рунов разъяснил, что санатории в высокий сезон зарабатывают на отдыхающих, которые могут оплатить коммерческую стоимость услуг. В остальное время путевки становятся более доступными по цене, а значит, ФСС приобретет их в большем количестве. Кроме того, осень — самое подходящее на юге время для людей, которым в летнюю жару поездки на курорты просто противопоказаны по здоровью.

Надо понимать, что путевки были предоставлены людям не потому, что в Курганинск приехал управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования. Все положенные льготы обязательно будут предоставлены человеку, если он не отказался от соцпакета. Из фонда позвонят, чтобы напомнить о положенных льготах, всё, что прописано в индивидуальной программе реабилитации, будет выполнено. Сотрудники отделений ФСС не заинтересованы на чем-то «сэкономить и получить за это премию».

Кубань имеет свои курортные ресурсы

Александр Рунов разъяснил пришедшим на прием льготникам, почему большинство путевок выдают в санатории Краснодарского края. Если по профилю заболевания лечение можно получить в крае, а Кубань курортными ресурсами природой одарена щедро, то путевки фонд обязан приобретать в местные санатории. И только в случае, когда в крае реабилитация невозможна, тогда рассматриваются курорты Крыма и Кавказских Минеральных Вод. ФСС кроме путевки оплачивает инвалиду еще и проезд к месту лечения и обратно. Всё это отражено в приказах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которыми руководствуются региональные фонды ФСС.

Каждому, кто собирается ехать по путевке, Александр Владимирович напомнил о необходимости прибывать на лечение точно в срок и по возможности не уезжать раньше, потому что в таких случаях дни пребывания в санатории не компенсируются, а просто пропадают.

Все вопросы здесь решают оперативно

На прием приходили не только с вопросами о санаторно-курортном лечении. Так, в кабинет с помощью сотрудницы фонда вошел немолодой мужчина. Руководители встали для приветствия, но человек в ответ не протянул свою руку, потому что ничего не видел. Михаил Павлович Толстов полностью незрячий. А доказывать свою стопроцентную слепоту местным врачам ему пришлось очень долго. И только после вмешательства директора филиала ФСС №20 Александра Леонидовича Шагалова медики дали направление в Краснодар, где диагноз подтвердился. В августе Толстов встал на учет для получения средств реабилитации. Управляющий сразу же связался со своими специалистами, которые сообщили ему сроки, в которые инвалиду будут доставлено специальное устройство для чтения говорящих книг, медицинский термометр и тонометр с речевым выходом. Белую трость — отличительный знак невидящего человека предоставит местное общество слепых, пока не привезут новую.

На прием приходят с домашними пирожками

Сотрудники Фонда социального страхования обязательно изучают конфликтологию, потому что ежедневно работать в тесном контакте с людьми непросто, а с теми, кто имеет проблемы со здоровьем, еще сложнее. Таким людям надо больше внимания, иначе им кажется, что они одиноки и вокруг всё против них. Как результат возможно отчуждение, нежелание общаться и обида на весь мир.

Кроме приобретенных научных познаний всем работающим в ФСС нужно иметь большое терпение, тактичность, а главное — доброту. И в Курганинском филиале подобраны именно такие специалисты. Я убедилась в этом, когда пришедшие на прием инвалиды спрашивали про своих кураторов, называли их ласково по именам.

Инвалид третьей группы Валентина Ивановна Ковальчук принесла большой поднос домашних пирожков. Не просто было напечь столько угощения, если приходится ходить с костылем из-за болезни. Но ее оптимизма и энергии хватит на десятерых молодых и здоровых. Единственное, что ее огорчает,— запись в поликлинике к нужному врачу ведется на месяц вперед.

Руководство Фонда социального страхования напоминает инвалидам и их родственникам, что участились случаи мошенничества, когда по домам ходят люди, которые представляются сотрудниками какого-либо благотворительного фонда. Они предлагают приобрести у них средство реабилитации за деньги, которые затем якобы можно будет вернуть через ФСС. Прежде чем совершать такую покупку, позвоните в ваш филиал Фонда социального страхования. Там вам подскажут что делать, объяснят, в каких случаях возможна компенсация, а в каких нет.

Элина БОРИСОВА