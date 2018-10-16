Поддержка сельхозкооперативов — важная задача

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с председателем совета Центросоюза РФ Дмитрием Зубовым в Москве, в ходе которой обсудил развитие сельхозкооперативов в крае. Участие в мероприятии также принял вице-губернатор региона Андрей Коробка, представители Центросоюза.

Глава региона отметил, что поддержка кооперативов для Краснодарского края как главного аграрного региона страны является одной из стратегических задач.

— Говорить о развитии села без участия потребительской кооперации нельзя. Уверен, мы сможем сделать так, чтобы потребкооперация, которая была достаточно сильной в советское время, вернулась в экономический оборот на современной основе,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Это решение проблемы сбыта для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств.

По его словам, для развития кооперативного движения в регионе имеется достаточно сильная ресурсная база. На Кубани работает порядка 14 тысяч КФХ и свыше миллиона ЛПХ. Только за первое полугодие 2018 года появилось восемнадцать новых кооперативов. Всё активнее заявляют о себе казачьи кооперативы. Для развития сельхозкооперации в регионе действует две госпрограммы. Федеральная программа грантовой поддержки действующих сельхозкооперативов предусматривает компенсацию до шестидесяти процентов затрат на развитие материально-технической базы. А с 2017 года запущена беспрецедентная по условиям краевая программа грантовой поддержки начинающих кооперативов. По ней возмещение затрат на те же цели доходит до девяноста процентов. Кроме того, кредиты на льготных условиях кооперативам предлагает Фонд микрофинансирования края. В ближайшие три года на поддержку кооперации в крае будет направлено более миллиарда рублей.

Также в ходе встречи речь шла о сотрудничестве в социальной сфере, в частности о государственном субсидировании автолавок потребкооперации, доставляющих товары и продукты питания жителям отдаленных сел и деревень.

— Мы взяли на себя амбициозную задачу: возродить систему потребительской кооперации в стране. Для этого активно привлекаем крупных инвесторов, госкорпорации, банки, партнеров из бизнес-среды. Но без участия государства это сделать невозможно, ведь кооператоры несут социальную миссию по снабжению сельских жителей товарами и услугами, что зачастую нерентабельно,— сказал Дмитрий Зубов.

По его словам, в результате плотной работы с Госдумой, Советом Федерации и правительством России за два года заключено 46 трехсторонних соглашений с региональными властями, где определены серьезные меры поддержки потребкооперации. Председатель совета Центросоюза РФ выразил уверенность, что и с Краснодарским краем сложится продуктивная работа.

Кроме того, союз курирует работу по обновлению заготовительных пунктов, содействует в продвижении продукции сельхозкооперативов в торговых сетях. Вениамин Кондратьев заметил, что эти вопросы актуальны не только для сельхозтоваропроизводителей, но и для покупателей.

— Потребитель стал взыскательным. И зачастую отдает предпочтение, например, яблокам, выращенным в небольших фермерских садах, а не в садах промышленных масштабов. Продукция кооперативов изначально экологически чистая. Это тоже новая полка, которую потребкооперация может занять. Мы многое сможем продвинуть по этой линейке, сегодня большой спрос на экопродукцию,— считает Вениамин Кондратьев.