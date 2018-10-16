Потенциал развития

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание, на котором обсудили развитие промышленности в Усть-Лабинском районе.

— Я уверен, что Усть-Лабинский район может быть в десятке лучших муниципалитетов Кубани по уровню развития промышленности. Для этого есть все условия — ресурсы, логистика,— отметил Василий Швец.

Вице-губернатор обратил внимание руководителя территории на необходимость организации более эффективной работы.

Так, помочь росту показателей отрасли муниципального образования должен промышленный парк «Кубань». Предполагается, что он начнет работу уже в следующем году. На этой площадке планируется разместить более десятка предприятий по производству строительных материалов, а также сельхозпереработки. Благодаря парку появится более тысячи рабочих мест.

Кроме того, по мнению заместителя главы Кубани, большой вклад в развитие промышленности района внесет развитие уже действующих предприятий. Например, на заводе «Главстрой Усть-Лабинск» сегодня открыли новую линию по производству газобетонных блоков. Общий объем инвестиций в новую линию составил более 64 млн рублей. Василий Швец отметил, что расширение ассортимента выпускаемой продукции положительно скажется на рынке стройматериалов региона, а также на развитии компании.

— Сегодня на заводе запущена линия по производству изделий из армированного газобетона — крупноформатных межэтажных плит перекрытия и покрытия. Этот инновационный продукт впервые будет производиться на юге России. Реализация проекта позволит строителям снизить финансовые расходы на возведение зданий различного назначения, улучшив их потребительские свойства,— сказал руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.