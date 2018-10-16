Внимательное отношение к детям

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одна из важных задач системы дошкольного образования — содействие комиссиям по делам несовершеннолетних в выявлении неблагополучных семей, своевременное предупреждение жестокого обращения с малышами, которые еще не могут рассказать о проблемах в семье. В 2014 году на Кубани был разработан порядок работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, в нее включились и детские сады.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, за восемь месяцев этого года была выявлена 281 проблемная семья с детьми-дошкольниками. После проверки муниципальными комиссиями этих семей по ста из них постановка на учет не потребовалась. Больше всего неблагополучных семей обнаружено в Новороссийске — сорок одна, и это, считают в министерстве, говорит о внимательном отношении к детям.

Елена Воробьева привела опыт Новороссийска в качестве примера положительного межведомственного взаимодействия. Она рассказала, что в городе отлажена работа в каждом дошкольном образовательном учреждении. В организациях созданы комиссии, в которые входит педагог-психолог и воспитатель. Комиссия знакомится с каждой семьей ребенка, впервые зачисленного в детский сад. Составляется социальный паспорт семьи, где отмечаются ее состав, условия проживания, образовательный уровень родителей.

Если в ходе знакомства семья вызывает опасения, то к ребенку проявляется особое внимание со стороны педагогов. Затем при необходимости руководитель детского сада подает информацию в КДН.

— Мы считаем такую практику достаточно позитивной и полагаем, что этим механизмом может воспользоваться каждый муниципалитет,— подчеркнула Елена Воробьева.

Системная профилактическая работа привела к тому, что на сегодня в Новороссийске снято с учета пять семей из семнадцати.

— Я даю поручение всем муниципальным образованиям изучить опыт Новороссийска и применить его на своей территории,— сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что работу в этом направлении необходимо усилить в том числе потому, что в детских садах будет всё больше детей ясельного возраста.

По итогам заседания принято решение, что Минобрнауки продолжит мониторинг работы детских садов и направит соответствующие методические рекомендации не только в муниципальные, но и частные организации. Также руководителям муниципальных органов управления образованием рекомендовано рассмотреть возможность введения ставок социальных педагогов в детсадах.