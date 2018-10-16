Для настоящего и будущего города

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин в ходе рабочего объезда проинспектировал строительные работы по благоустройству первой очереди аллеи к 80-летию образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

Заместитель главы региона посетил строительную площадку. На ее месте появится большая благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками, скейт-парком, автомобильной парковкой. На эти цели было выделено более 160 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

— Я уверен, что аллея станет новым общественным пространством как для жителей микрорайона, так и жителей города в целом. Это первая за последние двадцать лет зеленая зона, которая создается в Краснодаре «с нуля», а не реконструируется или воссоздается,— отметил вице-губернатор.

Как доложил директор Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый, уже проработана и утверждена проектно-сметная документация, определены подрядчики, начаты строительно-монтажные работы. Кроме того, на большей части земельного участка демонтирован асфальтобетон, бордюрный камень, тротуарная плитка, закуплены и готовы к посадке деревья.

Напомним: по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории новой аллеи была предотвращена жилищная застройка, земельные участки вернули в муниципальную собственность. Строительство будет осуществляться в два этапа. Первую очередь аллеи завершат в декабре текущего года, затем приступят ко второй. Всего планируется благоустроить порядка 13 га.