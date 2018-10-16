Газификация продолжается

В поселке Пролетарский Ейского района 78 домов подключили к газоснабжению. В торжественной церемонии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

— От имени губернатора региона Вениамина Кондратьева поздравляю вас с этим долгожданным событием. Краевая программа по газификации районов работает, запуск газопровода теперь и в поселке Пролетарский — тому подтверждение,— сказал Анатолий Вороновский.

Объект в Ейском районе строился в две очереди. Для газопровода высокого давления было выделено 3,4 миллиона рублей из краевого бюджета и 380 тысяч рублей из районного. Также были направлены средства и на возведение газопровода низкого давления — это 2,3 миллиона рублей из краевой казны и более одного миллиона рублей муниципальных средств.

Напомним: решение вопросов газификации отдаленных поселений региона находится на особом контроле главы региона. Вениамин Кондратьев утвердил краевую программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства и иных промышленных организаций Краснодарского края на 2018—2022 годы». Общий прогнозируемый объем финансирования в течение пяти лет составит более восьми миллиардов рублей.