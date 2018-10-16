Социальная сфера — в приоритете

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В мероприятии также приняли участие представители краевой администрации, профсоюзов и работодателей региона.

Как отметила в начале встречи Анна Минькова, на следующий год приоритетной статьей расходов для Кубани остается социальная сфера.

— Бюджет должен быть ориентирован на улучшение качества жизни людей, в том числе на решение вопросов трудоустройства наших граждан. В 2019 году из краевого бюджета на социальную сферу направят 158 млрд рублей — это порядка 70 процентов,— отметила заместитель главы региона.

Например, увеличатся дотации на увеличение зарплат работников социальной сферы, будут проиндексированы стипендии, предусмотрены расходы на учебное оборудование, а также капремонт школ.

Одним из ключевых вопросов стало рассмотрение потребности кубанских предприятий в квалифицированных кадрах. По словам заместителя министра труда и социального развития региона Сергея Гаркуши, на период до 2025 года она составляет более 250 тысяч человек. Прежде всего нужны специалисты со средним профессиональным образованием — 38,5 процента от общей потребности. Но и нужда в специалистах с высшим образованием высока: около 24 процентов.

— В квалифицированных сотрудниках прежде всего будут нуждаться организации здравоохранения и социальных услуг, образования, промышленности, агропромышленного и санаторно-курортного комплексов, торговли, строительства, транспорта,— уточнил заместитель руководителя ведомства.

По мнению Анны Миньковой, чтобы решить эту проблему, необходимо, чтобы работодатели налаживали тесное взаимодействие с руководством высших учебных заведений.

— Должна быть выстроена система. Все схемы по обязательному распределению студентов после обучения уже устарели. Но и поиск работы после получения диплома — трудная задача. Меняйте мышление и подходы,— обратилась Анна Минькова к присутствующим. — Здесь нужна совместная работа как работодателей, так и вузов, подключайте профсоюзы.

Также одним из рассматриваемых вопросов стала организация работы по выявлению и погашению задолженности по заработной плате работникам кубанских организаций.

По данным Министерства экономики края, в восьмидесяти организациях задолженность есть, ведется работа по ее снижению — работает горячая линия по обращениям граждан, на места выезжают рабочие группы. Благодаря этому с начала года в регионе работникам было выплачено порядка 207 млн рублей.

Анна Минькова поручила профильным министерствам и ведомствам держать этот вопрос на контроле, а главам муниципалитетов на местах оперативно выявлять проблемы и реагировать на жалобы сотрудников предприятий.