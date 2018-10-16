Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка подвел итоги участия Краснодарского края в агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве.

Делегация Краснодарского края масштабно презентовала достижения и потенциал региона в сфере АПК, а также участвовала в ряде федеральных мероприятий. Андрей Коробка положительно оценил результаты работы делегации Кубани, а также отметил, что передовой опыт региона в сфере АПК был интересен коллегам из других субъектов.

— Краснодарский край в очередной раз подтвердил свой высокий потенциал в агропромышленном секторе. Наша площадка была одной из самых интересных для коллег из других регионов, отраслевых структур, представителей бизнеса. Так, представители из ряда субъектов проводили переговоры о перспективах поставок кубанской сельхозпродукции, реализации ряда совместных проектов,— рассказал заместитель главы края.

Основным итогом работы на выставке «Золотая осень» заместитель главы региона отметил подписание соглашения губернатора Вениамина Кондратьева с Россельхозбанком и компанией «Южные земли», в рамках реализации которого на Кубани будет заложено более 3,5 тыс. га яблоневых садов суперинтенсивного типа и строительство плодохранилищ. Кроме того, регион заручился поддержкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в части создания в Краснодарском крае селекционно-генетического центра для получения высокопродуктивного стада КРС.

Также Андрей Коробка отметил, что в рамках выставки регион представил проект по модернизации Гулькевичского крахмального завода. По его словам, одни из главных проектов, которые сегодня реализуются на Кубани, связаны с глубокой переработкой зерна. В их числе проект, которому был дан зеленый свет два года назад на инвестиционном форуме в Сочи,— модернизация Гулькевичского крахмального завода для возможности производства мальтодекстрима — вещества, используемого для производства молочных изделий, детского питания, кондитерских изделий.

— Наша задача — выйти на объем производства мальтодекстрима до 28 тысяч тонн в год. Тогда закроем потребность в этом продукте в стране практически полностью. Он конкурентоспособен по цене — примерно на 15 процентов дешевле, чем китайский, и на 30 процентов, чем тот, что производят в Европе. Также этот проект рассматривается и как возможность развития экспорта высокотехнологичной продукции,— подытожил вице-губернатор.