Финансовые услуги стали доступнее

Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель принял участие в совещании, посвященном развитию национальной платежной системы в регионе. В мероприятии, которое прошло в Южном главном управлении Банка России, приняли участие представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, Банка России, а также ряда кредитных организаций.

На мероприятии шла речь о развитии системы безналичных платежей, оптимизации банковской инфраструктуры, а также о популяризации национальной платежной системы — карты «Мир».

У кубанцев на руках находится порядка 8,8 миллиона банковских карт. Только за первые шесть месяцев этого года жители и гости края оплатили картами товары и услуги на 220 миллиардов рублей, что на 35 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Количество таких операций выросло на 45 процентов и составило около 216 миллионов транзакций. Это в три раза превышает число операций по снятию наличных.

— Повышение доступности финансовых услуг для жителей и гостей региона — одно из приоритетных направлений, которому Южное ГУ Банка России уделяет особое внимание. Так, за последний год Краснодарский край переместился с 25-го на 16-е место в общероссийском рейтинге доступности банковской инфраструктуры по приему платежных карт,— прокомментировал начальник территориального учреждения Евгений Эберенц.

Увеличение количества безналичных финансовых операций повлекло за собой необходимость создания национальной платежной системы. Об этом подробно в своем выступлении рассказал Александр Руппель. Он напомнил ситуацию, которая сложилась на финансовом рынке в марте 2014 года. Тогда отдельные международные платежные системы приостановили обслуживание платежных карт ряда российских банков.

— В это время особую значимость приобрело развитие национальной платежной системы, которая стала ключевым фактором обеспечения суверенитета национального платежного пространства. Так вот, карта «Мир» обеспечивает своим клиентам доступ к средствам в любой момент, вне зависимости от международной обстановки. Это ее главное преимущество,— заявил министр.

По оценкам экспертов, карта «Мир» быстро завоевывает популярность среди населения и скоро может составить серьезную конкуренцию зарубежным платежным системам. Уже сейчас на Кубани картами национальной платежной системы пользуются работники бюджетной сферы. До июля 2020 года к ним присоединятся получатели пенсий. Всего на Кубани выпущено уже порядка полутора миллионов карт «Мир».

Еще одна тема, о которой говорили участники совещания,— повышение уровня финансовой грамотности населения.

— Для того чтобы стимулировать доверие граждан к безналичным операциям, необходимо повышать уровень их финансовой грамотности. Ведь низкий уровень знаний в области финансов и обращения денежных средств не только затрудняет приобретение более сложных финансовых продуктов, но и создает предпосылки для развития недобросовестной практики на финансовом рынке,— сообщил Александр Руппель.

В Краснодарском крае работа по повышению финансовой грамотности жителей активно проводится с 2008 года. За это время реализовано четыре региональные программы с общим объемом финансирования из краевого бюджета более 42 млн рублей.

Ежегодно в регионе проводятся сотни обучающих мероприятий для различных возрастных групп с участием банков. Конечно, особое внимание уделяется молодежи, которой, как отметил Александр Руппель, в будущем предстоит строить новую экономику и реализовывать масштабные проекты Стратегии «Кубань-2030».