Успейте оформить права собственности в срок

Краевое БТИ информирует граждан о порядке оформления прав на объекты недвижимости по так называемой дачной амнистии.

Владельцам жилых домов и строений специалисты советуют поторопиться. Время, отведенное им на упрощенное оформление, постепенно уходит. Срок окончания «дачной амнистии» перенесли с 1 марта 2020 на 1 марта 2019 года. Это связано с тем, что 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В том числе изменяется порядок оформления строительства жилых домов и жилых строений. Это касается тех, у кого жилые дома или жилые строения расположены на земельных участках для индивидуального жилищного строительства или на земельных участках, предназначенных для ведения ЛПХ, расположенных в населенных пунктах, а также на дачных или садовых земельных участках.

До 1 марта 2019 года ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, не оформивших право на жилые строения, продолжает действовать несколько упрощенная процедура оформления прав собственности.

В связи с этим Краевое БТИ рекомендует уже сейчас обратиться в любой отдел Краевого БТИ (адреса и телефоны на официальном сайте kubbti.ru. в разделе «Контакты») к кадастровому инженеру, который подготовит технический план и поможет заполнить декларацию, после чего можно будет зарегистрировать свое право в ЕГРН.

Что касается регистрации права на ЖИЛОЙ ДОМ. Правообладателю также рекомендовано как можно скорее обратиться в любой отдел Краевого БТИ к кадастровому инженеру. Специалист подготовит технический план, поможет заполнить декларацию, а также поможет заполнить соответствующее уведомление, необходимое для подачи в орган местного самоуправления.

Итак, в 2019 году, по окончании действия переходных положений, вступает в силу новый порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома. Правообладатели не смогут построить или реконструировать дом без направления соответствующих уведомлений в органы местного самоуправления.