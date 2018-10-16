Актер и режиссер Александр Катков отметил 70-летие

В Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького состоялся «Театральный четверг», посвященный 70-летнему юбилею заслуженного артиста РСФСР Александра Каткова.

Торжественное мероприятие собрало в стенах театра коллег, учеников, друзей и близких юбиляра. Артисты театра драмы организовали праздничный концерт, на котором вспомнили самые яркие актерские и режиссерские работы Александра Каткова, от всей души поздравили его с днем рождения, пожелали крепкого здоровья, больше интересных ролей, новых творческих успехов и побед.

С поздравительными речами выступили заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин, директор Краснодарского театра драмы Ирина Репина, заместитель председателя городской Думы Татьяна Гелуненко и заместитель начальника Управления культуры г. Краснодара Марианна Устинова, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Денис Хмелевский. Также поздравления юбиляр получил от депутата городской Думы Владимира Мариняна.

Поздравить юбиляра прибыли председатель Краснодарского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Анатолий Дробязко, заместитель директора Краснодарского краевого театра кукол Наталья Мальцева, заместитель директора ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына» Наталья Пугачева, начальник концертного зала Кубанского казачьего хора Анатолий Сидяченко.

С поздравительными номерами выступили коллеги по сцене и артисты ведущих краснодарских театров.

На юбилейном вечере был торжественно передан в дар Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику имени Е. Д. Фелицына костюм Александра Каткова, в котором он сыграл сеньора Монтекки в спектакле «Чума на оба ваши дома».

А 13 октября состоялся бенефис юбиляра: зрители увидели спектакль «На полпути к вершине», в котором Александр Катков играет главную роль.