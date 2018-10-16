Вдохновение дарит море

В краснодарском клубе по месту жительства «На Парусной» работает необычная выставка.

Все работы, которые можно увидеть на ней, выполнены юными художниками из материалов, привезенных с берегов Черного моря.

Выставка организована руководителем объединения «Фантазируем вместе» Татьяной Сингур.

Среди работ есть и те, что выполнены детьми из инклюзивной группы.

Тема, вдохновившая ребят на создание оригинальных работ, была выбрана неслучайно. Они готовили свои картины к Международному дню Черного моря, который отмечается каждый год в конце сентября.

А сейчас воспитанники Татьяны Сингур готовятся уже ко Дню матери, создавая из природных материалов портреты самых дорогих людей на земле.