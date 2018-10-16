Небо, вечность, издательский двор…

В числе недавних ярких театральных событий краевого центра можно назвать премьеру постановки Алексея Мосолова «Город. Открытое небо» в «Одном театре». Перформанс под открытым небом в исполнении шести актеров: Дарьи Жениховой, Аллы Мосоловой, Михаила Хмыза, Елизара Хавцева, Богдана Галася, Константина Пашкова — уж точно задевает за живое.

Истории, которые раскрывает спектакль во многом благодаря пластическим приемам, универсальные и вневременные. А сами персонажи, образы которых прорисовывают исполнители, можно назвать архитипическими. Ведь, как говорил еще Экклезиаст, нет ничего нового под луной. Исследуя природу взаимоотношений людей, хитросплетения судеб можно забрести в такие потаенные уголки человеческой души и сильно удивиться и даже испугаться. Выискивать внутренние изъяны людей, показывать их — это тоже одно из свойств настоящего искусства. Но как эти изъяны можно сгладить, облагородить? Ведь вид некоторых из них не очень-то радостен и вызывает долго незабывающиеся эмоции.

В порой очень причудливых движениях актеров и сценах, которые они изображают, проглядывает гоголевская жуть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или же символика неоконченных романов Кафки либо же напрашиваются параллели с фильмами Тарковского. А иногда кажется, будто смотришь онлайн-трансляцию какого-то фешен-показа, непонятно для чего вклинившегося в череду историй про самое важное — про суть человеческую.

Само уже то, что спектакль зрители смотрят под открытым небом, а сценой является двор когда-то крупнейшего издательства юга России, придает особое звучание перформансу. Очень странно смотреть, как актрисы в красивых нежных платьях катаются по пыльному асфальту, по которому еще совсем недавно проехала не одна грузовая и автомашины.

На самом деле спектакль уникальный для нашего региона. Он сложен для восприятия. Но ведь в театр многие ходят не только для того, чтобы беспечно провести время, но и для того, что важней, чтобы получить пищу для размышления, тот импульс, который даст возможность начать поиск решений своих собственных вопросов, которые мучат и не отпускают. И в таком случае театр дает волшебную подсказку, в каком направлении стоит двигаться.

В обшем и целом постановка Алексея Мосолова «Город. Открытое небо» в краснодарском «Одном театре» удивила и перевернула в сознании восприятие некоторых тем, которые могут подниматься служителями Мельпомены. И то, что премьера такого спектакля состоялась, большая удача для краснодарских зрителей.

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА